Δεν μπορούν χωρίς Γιάννη: Τέταρτη σερί ήττα για τους Μπακς

H απουσία του Έλληνα σούπερ σταρ έχει επηρεάσει τους Μιλγουόκι Μπακς, που γνώρισαν νέα ήττα, αυτή τη φορά από τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς με 103-115.

Τα «Ελάφια» διανύουν περίοδο κακής φόρμας, με την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο να είναι αισθητή για την ομάδα του, που ηττήθηκε για τέταρτο συνεχόμενο ματς.

Αυτή τη φορά, οι Μπακς παρουσίασαν πολύ κακό πρόσωπο απέναντι στους Μπλέιζερς, με τους φιλοξενούμενους να κυριαρχούν για τρία δωδεκάλεπτα με τα «Ελάφια» να συμμαζεύουν την κατάσταση στο τέλος.

Πλέον οι Μπακς έχουν ρεκόρ 8-10 και έχουν χάσει έδαφος στην ανατολική περιφέρεια, ενώ το ίδιο ρεκόρ έχουν και οι Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς.

Ο Τζεράμι Γκραντ με 35 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς, με τον Μπόμπι Πόρτις να ξεχωρίζει για τους Μπακς, έχοντας 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Δείτε την στατιστική της αναμέτρησης