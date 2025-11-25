Οι Νικς είναι οι κυρίαρχοι της Νέας Υόρκης

Οι Νιου Γιορκ Νικς επιβεβαίωσαν τον τίτλο του μεγάλου φαβορί στο ντέρμπι της Νέας Υόρκης, επικρατώντας των Μπρούκλιν Νετς με 113-100. Αποστολή στις ΗΠΑ

Αυτοί που μπήκαν καλύτερα στο ματς ήταν οι Νετς, αφού προηγήθηκαν με 26-24 στο τέλος της πρώτης περιόδου, όμως η συνέχεια ανήκε στους Νικς, που έκαναν επί μέρους 22-27 στη δεύτερη περίοδο για να πάρουν το προβάδισμα με 48-51.

Στο τρίτο δωδεκάλεπτο, οι φιλοξενούμενοι ήταν καταιγιστικοί, έτρεξαν επί μέρους 27-38 και επί της ουσίας «καθάρισαν» την υπόθεση νίκη, κάνοντας διαχείριση δυνάμεων στην τέταρτη περίοδο, χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα από τους Νετς.

Έτσι, οι Νικς πανηγύρισαν την 10η νίκη τους (10-6) το ρεκόρ τους, ρίχνοντας τους συμπολίτες τους στο 3-14, σε μια σεζόν που είναι ήδη χαμένη για τους Νετς, αφού βρίσκονται σε φάση αναδόμησης.

Καρλ-Άντονι Τάουνς έδωσε μια μεγάλη παράσταση με 37 πόντους, 12 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Νόα Κλάουνι, που είχε 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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