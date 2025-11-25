Το... τρένο των Πίστονς πέρασε και από την Ιντιάνα

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς συνεχίζουν την ξέφρενη πορεία τους, αλώνοντας την έδρα των Ιντιάνα Πέισερς με 117-122.

Τα «Πιστόνια» έβαλαν τις βάσεις για τη νίκη τους από το πρώτο ημίχρονο, όπου προηγήθηκαν με 55-71, έχοντας τον έλεγχο του αγώνα και στο δεύτερο μέρος, παρά την σθεναρή αντίσταση των γηπεδούχων.

Έτσι, οι Πίστονς έφτασαν στη νίκη Νο15 (15-2 το ρεκόρ τους) και βρίσκονται με διαφορά στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας, ενώ αντίθετα οι Πέισερς έπεσαν στο 2-15, σε μια σεζόν χαμένη για τους περσινούς φιναλίστ.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ηγήθηκε των Πίστονς για ακόμη ένα ματς, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

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