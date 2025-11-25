Μεγάλη νίκη statement των Ράπτορς κόντρα στους Καβαλίερς

Οι Τορόντο Ράπτορς έδωσαν συνέχεια στις πολύ καλές εμφανίσεις τους, πανηγυρίζοντας τεράστια νίκη απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς με 110-99

Οι Καβαλίερς ήταν αυτοί που μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση, αφού προηγήθηκαν με 28-32 στην λήξη της πρώτης περιόδου, όμως οι Καναδοί στη συνέχεια ανέβασαν κατακόρυφα την απόδοσή τους.

Με επί μέρους 28-22, οι Ράπτορς έκλεισαν το ημίχρονο προηγούμενοι με 57-54, συνεχίζοντας με τον ίδιο ρυθμό και στο δεύτερο ημίχρονο, για να φτάσουν σε μια πολύ μεγάλη νίκη, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους στο 12-5.

Έτσι, οι Καναδοί βρίσκονται μόνοι τους στην δεύτερη θέση της ανατολικής περιφέρειας, ρίχνοντας τους διώκτες τους στο 12-7, με τους Καβαλίερς να βρίσκονται στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Ο Μπράντον Ίνγκραμ με 37 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Τορόντο Ράπτορς, με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να ξεχωρίζει για τους Καβαλίερς με 17 πόντους και 8 ασίστ.

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