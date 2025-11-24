Καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια του o Σπάρταλης

Κάτοχος σπουδαίας διάκρισης έγινε ο Στέφανος Σπάρταλης, με τον Έλληνα πάουερ-φόργουορντ να αναδεικνύεται καλύτερος rookie της εβδομάδας στην περιφέρεια του, το CAA.

O Στέφανος Σπάρταλης συνεχίζει τις εξαιρετικές του εμφανίσεις στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με την σεζόν στο NCAA να εξελίσσσεται «ονειρικά» για τον Έλληνα πάουερ-φόργουορντ.

Ο διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες αναδείχθηκε καλύτερος rookie της εβδομάδας στo CAA (η περιφέρεια που αγωνίζεται) μετρώντας φοβερά στατιστικά. Συγκεκριμένα την εβδομάδα που μας πέρασε ο Σπάρταλης μέτρησε 18 πόντους μέσο όρο, με 4.5 ριμπάουντ, σουτάροντας με 40.7% εντός πεδιάς.

Μάλιστα ο Στέφανος Σπάρταλης πέτυχε season high με 18 πόντους στην ήττα του Μόνμαουθ με 73-78 από το αήττητο ως τώρα (4-0), Σίρακιους.