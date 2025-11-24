Lakers' Corner: Επιστροφή στην δράση με νίκη και το πρόβλημα με Έιτον

Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν το νικηφόρο σερί τους και επικράτησαν ξανά κόντρα στους Τζαζ (108-106), όμως το μυαλό όλων είναι στον ΝτεΆντρε Έιτον.

Μετά από ένα διάστημα τεσσάρων ημερών χωρίς ματς, οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στην αγωνιστική δράση. Οι «Λιμνάνθρωποι» αναμετρήθηκαν ξανά με τους Γιούτα Τζαζ, εκτός έδρας αυτή τη φορά, και πήραν ακόμα μία νίκη. Βέβαια, σε αντίθεση με την προηγούμενη συνάντησή τους (140-126), αυτή τη φορά ο αγώνας ήταν «θρίλερ», με τους «Λιμνανθρώπους» να επικρατούν με 108-106.

Οι Λέικερς ξεκίνησαν τον αγώνα με αρκετά λάθη, ωστόσο οι Λεμπρόν Τζέιμς και Λούκα Ντόντσιτς ξεκίνησαν καλά τον αγώνα και μετά το τέλος της πρώτης περιόδου οι «Λιμνάνθρωποι» ήταν μπροστά με 32-30. Ο «Βασιλιάς» συνέχισε στον ίδιο ρυθμό και με το τρίποντο του Ρούι Χατσιμούρα η ομάδα του Τζέι Τζέι Ρέντικ πήγε μπροστά στα αποδυτήρια με 62-55.

Στην επανάληψη οι Λέικερς έχασαν τον ΝτεΆντρε Έιτον και έτσι ο Τζάκσον Χέιζ ξεκίνησε στη θέση του. Οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους και έτσι ολοκλήρωσαν το τρίτο δωδεκάλεπτο πίσω στο σκορ με 84-81. Οι Τζαζ συνέχισαν να παλεύουν, δεν παράτησαν σε κανένα σημείο το παιχνίδι αλλά οι Λέικερς είδαν τον Τζορτζ να αστοχεί στο τέλος και έτσι επικράτησαν με 108-106. Έτσι, πλέον οι «Λιμνάνθρωποι» βρίσκονται στην δεύτερη θέση της δυτικής περιφέρειας με ρεκόρ 12-4.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αμυντικά δεν προσέφερε πολλά πράγματα και έδειξε πως ακόμα βρίσκει τον ρυθμό του μετά από τον τραυματισμό του. Όμως, από την άλλη, στην επίθεση βοήθησε αρκετά τους ψηλούς, δημιούργησε για τους συμπαίκτες του και πήρε αρκετά σημαντικά ριμπάουντ. Σε 34 λεπτά στον αγώνα σημείωσε 17 πόντους, πήρε 6 ριμπάουντ, μοίρασε 8 ασίστ και είχε και ένα κλέψιμο.

Ο Ρούι Χατσιμούρα ήταν ξανά «οικονομικός». Σε 29 λεπτά είχε 4-8 σουτ και τελείωσε το ματς με 13 πόντους. Μάζεψε 6 ριμπάουντ και είχε και 1 εντυπωσιακό μπλοκ. Δεν έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τα χρυσά και μωβ αλλά βοήθησε τους Λέικερς να φτάσουν στη νίκη.

Ο ΝτεΆντρε Έιτον αντιμετώπισε από νωρίς ένα πρόβλημα και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο. Έτσι, δεν μπόρεσε να κάνει φανερή την παρουσία του, καθώς σε 13 λεπτά στο παρκέ είχε 2 πόντους, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο.

Φυσικά, όλοι έχουν στον μυαλό τους την κατάσταση του 27χρονου, καθώς στις δηλώσεις του ο Ρέντικ δεν έκανε γνωστό αν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του.

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ο... συνηθισμένος του εαυτός. Ο Σλοβένος σούπερσταρ τελείωσε τον αγώνα με 33 πόντους, 11 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 40 λεπτά. Το μόνο πρόβλημα ήταν ξανά η αστοχία από το τρίποντο (3/12), αλλά αυτό που θα θυμούνται όλοι από το ματς είναι η... ποδιά του στον Κέβιν Λοβ.

Ο Όστιν Ριβς αγωνίστηκε και αυτός για 40 λεπτά και είχε το ίδιο πρόβλημα με τον Ντόντσιτς, καθώς ευστόχησε μόλις σε 1 από τα 8 τρίποντα. Πέρα από αυτό, ήταν εξαιρετικός με 22 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Ο Μαξ Κλέμπερ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τα χρυσά και μωβ. Βρέθηκε στο παρκέ για 14 λεπτά λόγω του τραυματισμού του Έιτον και ήταν κομβικός για το θετικό αποτέλεσμα. Πέτυχε ένα κρίσιμο καλάθι στο τέλος του ματς και είχε 2 πόντους και 3 ριμπάουντ. Η στατιστική του δεν εντυπωσιάζει αλλά έκανε πολλά πράγματα που δεν αποτυπώνονται στα νούμερα, όπως η άμυνά του στο τελευταίο σουτ του αγώνα.

Ο Τζέικ ΛαΡάβια δεν έκανε καλό παιχνίδι. Αγωνίστηκε μόλις σε 13 λεπτά και η εμφάνισή του δεν έδωσε δικαίωμα στον Ρέντικ να τον κρατήσει περισσότερο στο παρκέ. Τελείωσε την αναμέτρηση με 5 πόντους, 1 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ.

Ο Τζάκσον Χέιζ, μαζί με τον Κλέμπερ, κάλυψαν και με το παραπάνω την απουσία του Έιτον. Σε 18 λεπτά είχε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Δεν βοήθησε όσο ο Μαξ, αλλά σίγουρα προσέφερε πράγματα και θα πρέπει να παρουσιαστεί λίγο καλύτερος αν μείνει εκτός για καιρό ο Έιτον.

Ο Μάρκους Σμαρτ σε 17 λεπτά είχε 6 πόντους με 2/6 σουτ και 1 μπλοκ. Ωστόσο, όπως και ο Κλέμπερ, τα όσα προσέφερε στο σύνολο του Ρέντικ δεν καταγράφονται στην στατιστική, αλλά ήταν κομβικός με την άμυνά του και την ενέργεια που φέρνει.

Ο Γκέιμπ Βίνσεντ αγωνίστηκε για 20 λεπτά και τα 12 ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε μεγάλη επίδραση στην άμυνα και το τρίποντο που πέτυχε ήρθε σε ένα κρίσιμο σημείο του αγώνα. Ο Βίνσεντ είναι ακόμη ένας παίκτης που χωρίς να έχει... τρελή στατιστική (3 πόντοι, 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο) ήταν σημαντικός και έδωσε πράγματα στους Λέικερς.

Τέλος, οι Τζάρεντ Βάντερμπιλτ και Ντάλτον Κνεκτ δεν πήραν χρόνο συμμετοχής από τον Τζέι Τζέι Ρέντικ.

Πλέον, οι Λέικερς έχουν μπροστά τους το παιχνίδι με τους Λος Άντζελες Κλίπερς (26/11, 06:00) και με τους Ντάλας Μάβερικς (29/11, 05:00).