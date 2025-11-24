«Παραιτήθηκε από την Αρμάνι ο Μεσίνα - Αναλαμβάνει ο Ποέτα»

Ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή στην Αρμάνι Μιλάνο, με τον Πέπε Ποέτα να είναι ο διάδοχος του, σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι.

Σημαντικές οι εξελίξεις στην Αρμάνι Μιλάνο! Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από την θέση του head coach της ομάδας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, διάδοχός του θα είναι ο Πέπε Ποέτα.

Μάλιστα, σημειώνεται πλέον αναμένεται μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, δεν είναι γνωστός ο ρόλος που θα έχει ο έμπειρος κόουτς πλέον μέσα στον οργανισμό.

Θυμίζουμε πως η Αρμάνι είναι 11η στην Euroleague με ρεκόρ 6-6 και στο ιταλικό πρωτάθλημα είναι 8η με ρεκόρ 5-4.