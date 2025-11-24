«Παραιτήθηκε από την Αρμάνι ο Μεσίνα - Αναλαμβάνει ο Ποέτα»

Σημαντικές οι εξελίξεις στην Αρμάνι Μιλάνο! Σύμφωνα με τον Αλεσάντρο Λουίτζι Μάτζι, ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από την θέση του head coach της ομάδας. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, διάδοχός του θα είναι ο Πέπε Ποέτα.
Μάλιστα, σημειώνεται πλέον αναμένεται μόνο η επίσημη ανακοίνωση. Την ίδια ώρα, δεν είναι γνωστός ο ρόλος που θα έχει ο έμπειρος κόουτς πλέον μέσα στον οργανισμό.
Θυμίζουμε πως η Αρμάνι είναι 11η στην Euroleague με ρεκόρ 6-6 και στο ιταλικό πρωτάθλημα είναι 8η με ρεκόρ 5-4.
🚨 Ettore Messina si è dimesso dal ruolo di capoallenatore di Olimpia Milano. Non è noto quale ruolo avrà in società. Peppe Poeta è il successore ufficialmente da ora. Si attende il comunicato ufficiale. pic.twitter.com/xG6Hb45g8F— Alessandro Luigi Maggi (@AlessandroMagg4) November 24, 2025