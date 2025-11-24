Ετοιμος για το παραπάνω βήμα ο Λιοτόπουλος

Ο 19χρονος γκαρντ διανύει την δεύτερή του σεζόν στο Σεντ Τζονς και υπό τις οδηγίες του Ρικ Πιτίνο παλεύει για βελτίωση και καθιέρωση.

Πολλά Ελληνόπουλα βρίσκονται πλέον στο κολεγιακό πρωτάθλημα της Αμερικής και αυτό συμβαίνει γιατί έχει αλλάξει το καθεστώς. Υπό την έννοια ότι τα κολεγιόπαιδα πληρώνονται και μάλιστα πολλά από αυτά έχουν εξαιρετικά υψηλά συμβόλαια. Όπως ο Νεοκλής Αβδάλας, ο οποίος βρίσκεται στο Βιρτζίνια Τεκ.

Ο Λευτέρης Λιοτόπουλος δεν έχει το συμβόλαιο του Αβδάλα, αλλά βρίσκεται επίσης στο υψηλότερο επίπεδο. Πως όχι άλλωστε όταν μιλάμε για Νέα, Υόρκη, Σεντ Τζονς και Ρικ Πιτίνο.

Ο 19χρονος γκαρντ διανύει την δεύτερή του σεζόν στο Σεντ Τζονς και παλεύει ώστε να βελτιωθεί και την ίδια ώρα να αρχίσει να καθιερώνεται.

Πέρυσι δεν έπαιξε πολύ, φέτος στο ξεκίνημα ο χρόνος του έχει διπλασιαστεί, αλλά είναι σίγουρο ότι μπορεί και καλύτερα. Παρότι βρίσκεται σε ένα κολλέγιο, σε μία ομάδα, όπου το ταλέντο περισσεύει και ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.

Αλλωστε και ο Λιοτόπουλος έχει ταλέντο, έχει ιδιαίτερα προσόντα, για αυτό άλλωστε και ο τεράστιος Ρικ Πιτίνο τον πήρε κάτω από τις οδηγίες του.

Ο Λιοτόπουλος έχει μέχρι στιγμής στην τρέχουσα χρονιά 11 λεπτά και 4.7 πόντους ανά παιχνίδια και όπως αναφέραμε παλεύει και προσδοκά στα ακόμη πολύ καλύτερα πράγματα.