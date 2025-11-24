Σαμοντούροβ ενόψει Παρτιζάν: «Οι νίκες μας έδωσαν ψυχολογία και ο κόσμος ώθηση» (vid)

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Game Talk»:
Για το πόσο προετοιμασμένη είναι η ομάδα να συνεχίσει το σερί νικών στην Euroleague: «Μας έδωσαν ψυχολογία οι νίκες που πήραμε στα προηγούμενα ματς. Το έχουμε ξεχάσει αυτό και θα μπούμε αύριο δυνατά να κερδίσουμε και αυτό το ματς».
Για το πόσο σημαντικός παράγοντας είναι ο κόσμος: «Όλο αυτό στο ΟΑΚΑ που γεμίζει κάθε φορά το γήπεδο και ο κόσμος με την φωνή του... Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και μας δίνει ώθηση. Έχουμε μεγαλύτερο κίνητρο να κερδίσουμε όλα τα ματς».
Για την Παρτιζάν και τους ψηλούς της: «Πιστεύω όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό να κερδίσουμε αυτό το ματς».
🎙️ 𝗚𝗔𝗠𝗘 𝗧𝗔𝗟𝗞 𝗳𝘁. 𝗔𝗹𝗲𝘅𝗮𝗻𝗱𝗿𝗼𝘀 𝗦𝗮𝗺𝗼𝗱𝘂𝗿𝗼𝘃 ☘️— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 24, 2025
Alexandros Samodurov speaks from the heart about the power of a full house, the boost he feels from #PAOFans, and what it means to step on the court knowing Telekom Center Athens is packed and ready!
A closer… pic.twitter.com/WR4skCrZmc