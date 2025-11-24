Σαμοντούροβ ενόψει Παρτιζάν: «Οι νίκες μας έδωσαν ψυχολογία και ο κόσμος ώθηση» (vid)

Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Παρτιζάν και τόνισε το πόσο βοηθάει η στήριξη του κόσμου το «τριφύλλι».

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στο «Game Talk»:

Για το πόσο προετοιμασμένη είναι η ομάδα να συνεχίσει το σερί νικών στην Euroleague: «Μας έδωσαν ψυχολογία οι νίκες που πήραμε στα προηγούμενα ματς. Το έχουμε ξεχάσει αυτό και θα μπούμε αύριο δυνατά να κερδίσουμε και αυτό το ματς».

Για το πόσο σημαντικός παράγοντας είναι ο κόσμος: «Όλο αυτό στο ΟΑΚΑ που γεμίζει κάθε φορά το γήπεδο και ο κόσμος με την φωνή του... Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για εμάς και μας δίνει ώθηση. Έχουμε μεγαλύτερο κίνητρο να κερδίσουμε όλα τα ματς».

Για την Παρτιζάν και τους ψηλούς της: «Πιστεύω όλη η ομάδα είναι έτοιμη. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό να κερδίσουμε αυτό το ματς».