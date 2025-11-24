FIBA για Σαμοντούροβ: «Από τους πιο ανερχόμενους παίκτες στην Ευρώπη»

H FIBA τοποθέτησε τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ του Παναθηναϊκού AKTOR, μέσα στους κορυφαίους 12 rising stars που θα συμμετάσχουν στο πρώτο «παράθυρο» της FIBA για τα προκριματικά για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.

Η FIBA δημοσίευσε ένα αφιέρωμα με τους 12 καλύτερους rising stars (σ.σ. παίκτες γεννημένοι από το 1993 και μετά) που θα λάβουν μέρος και ανάμεσά τους, είναι και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Για τον 20χρονο πάουερ φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR, το εν λόγω κείμενο αναφέρει: «Ο Σαμοντούροβ είχε ένα εντυπωσιακό 2025 με την Εθνική Ελλάδος, όντας στην καλύτερη πεντάδα στο Ευρωμπάσκετ U20 της FIBA και μετά πήρε χρόνο στο ροτέισον της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ Ανδρών, όπου είχε μέσο όρο 4,9 πόντους και 4,6 ριμπάουντ σε 7 παιχνίδια. Ο συνδυασμός του Σαμοντούροβ, με ύψος 2.11, με τελειώματα στη ρακέτα, με άμυνα στο ζωγραφιστό, και εκλάμψεις από επίθεση στην περιφέρεια, τον καθιστούν έναν από τους πιο ανερχόμενους παίκτες με προοπτική στην Ευρώπη και έναν… ενδιαφέρον X-Factor για την ανδρική Εθνική της Ελλάδος».