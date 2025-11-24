Σκαριόλο: «Να κάνουμε ολοκληρωμένο παιχνίδι κόντρα στη Χάποελ - Παρόμοιο ματς με του Παναθηναϊκού»

Ο Σέρτζιο Σκαριόλο προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ και τόνισε πως το ματς θα μοιάζει με αυτό απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Είναι μια καλή στιγμή για να αντιμετωπίσουμε τους καλύτερους. Έχουν αποδείξει με εξαιρετικές επιδόσεις, με πολύ υψηλό επιθετικό επίπεδο και πολύ σταθερό αμυντικό επίπεδο, ότι αξίζουν τη θέση που κατέχουν στην βαθμολογία.

Γνωρίζουμε ότι πρέπει να περιορίσουμε τις πολλές επιθέσεις τους, την αθλητικότητά τους ικανότητα και το εσωτερικό τους παιχνίδι. Θα πρέπει να παίξουμε ένα πολύ ολοκληρωμένο παιχνίδι αν θέλουμε να έχουμε επιλογές. Η ομάδα εξελίσσεται και είναι προφανές ότι η απόδοσή της βελτιώνεται.

Είναι ένα ματς παρόμοιο με αυτό του Παναθηναϊκού λόγω του τρόπου που παίζουν. Θα προσπαθήσουν να βρουν τους συνδυασμούς και να μας αναγκάσουν να κάνουμε αλλαγές που θεωρούν πλεονεκτικές και πρέπει να ανταποκριθούμε. Πρέπει να ξέρεις πώς να είσαι μπροστά από την μπάλα, να σκοράρεις τα σουτ σου και να περιορίσεις τα ποσοστά σου στα σουτ, αλλά και να λάβεις υπόψη ότι έχουν ένα κορυφαίο δίδυμο στην Ευρωλίγκα».

Για την επιτυχία της Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ο Ιτούδης έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν περιορισμένο ροτέισον και δεν έχουν τραυματισμούς, κάτι που επίσης βοήθησε την ομάδα. Αλλά είναι και αποτέλεσμα της καλής δουλειάς του προπονητή. Έχουν μια έξυπνη οργάνωση και έναν πυρήνα παικτών που δημιουργήθηκε πέρυσι. Η δουλειά που έκαναν για να είναι ανταγωνιστικοί αυτό το καλοκαίρι ήταν πολύ καλή».

Για μία πιθανή νίκη απέναντι στην πρώτη ομάδα της βαθμολογίας: «Θα ήταν υπέροχο, αλλά θα έχουν απομείνει σχεδόν τα τρία τέταρτα του πρωταθλήματος. Προσπαθούμε να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια και προετοιμαζόμαστε για αυτό. Υπάρχουν παιχνίδια που, θεωρητικά, παρουσιάζουν πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι να τα κερδίσουμε».

Για την κλήση του Αλμάνσα στην Εθνική Ισπανίας: «Να το απολαύσει. Δεν λέω ότι είναι βετεράνος, αλλά έχει ήδη παίξει παιχνίδια για την Εθνική ομάδα και ξέρει πώς είναι. Υπάρχει φανταστική ατμόσφαιρα και είναι μια ιδανική κατάσταση για να αγωνιστείς και να απολαύσεις. Ελπίζω να παίξει καλά παιχνίδια για να βοηθήσει την Ισπανία να τα κερδίσει».

Για τον Χεζόνια: «Γνωρίζουμε ότι είναι ένας παίκτης με μεγάλο δυναμικό και με κάποια ασυνέπεια στην απόδοσή του. Ο στόχος όλων είναι να σταθεροποιήσουν την απόδοσή τους. Ακόμα και κάθε κακή μέρα είναι ένα βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί σε κάνει να σκεφτείς και να κρατήσεις τα πόδια σου στο έδαφος. Τον εμπιστεύομαι πολύ. Είναι ένας σημαντικός παίκτης».