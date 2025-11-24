Το video του Ελάιζα Μπράιαντ από την εμπειρία του στο ΣΕΦ

Ο Ελάιζα Μπράιαντ δημοσίευσε ένα video στο Youtube, παρουσιάζοντας την εμπειρία του στο ΣΕΦ πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό

Ο Ελάιζα Μπράιαντ συνηθίζει από τότε που βρίσκεται στα ευρωπαϊκά παρκέ να δημιουργεί βίντεο με την προσωπική του ζωή πριν και μετά τους αγώνες της Euroleague.

Στο νέο του «Game Day Vlog», ο Αμερικανός γκαρντ παρουσιάζει αναλυτικά όσα έζησε στον Πειραιά, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο ματς της 8ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο άσος της Χάποελ μίλησε για την ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι φίλοι των «ερυθρολεύκων» και κατέγραψε στιγμές από την προπόνηση της Ισραηλινής ομάδας πριν το παιχνίδι.