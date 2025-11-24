Πρόβλημα με Έιτον στους Λέικερς - Εμπιστοσύνη στον πάγκο από τον Ρέντικ

Ο ΝτεΆντρε Έιτον τραυματίστηκε στο παιχνίδι των Λος Άντζελες Λέικερς με τους Γιούτα Τζαζ και ο Τζέι Τζέι Ρέντικ τόνισε πως οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν λύσεις για να καλύψουν το κενό του.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς αναμετρήθηκαν με τους Γιούτα Τζαζ και κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 108-106. Ο ΝτεΆντρε Έιτον τραυματίστηκε στην πρώτη περίοδο και δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο.

Μετά τον αγώνα, ο Τζέι Τζέι Ρέντικ έκανε γνωστό πως χτύπησε στο πόδι του στο πρώτο ημίχρονο και ύστερα κούτσαινε και δεν μπορούσε να αγωνιστεί στην επανάληψη. Ο κόουτς δεν ανέφερε αν είναι σοβαρό το πρόβλημα αλλά υπογράμμισε πως εμπιστεύεται τον πάγκο του και είπε ότι οι Λέικερς έχουν αρκετές λύσεις.

Θυμίζουμε πως οι «Λιμνάνθρωποι» έχουν ακόμα τον Τζάκσον Χέιζ και τον Μαξ Κλέμπερ.