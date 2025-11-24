Παναθηναϊκός: Εκτός οι Όσμαν - Γιούρτσεβεν με Παρτιζάν, μέσα ο Χουάντσο - Προπονήθηκε ο Τολιόπουλος

Χωρίς τους Τζέντι Όσμαν και Όμερ Γιούρτσεβεν θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με την Παρτιζάν. Προπονήθηκε ο Τολιόπουλος, αλλά δύσκολα θα παίξει. Κανονικά ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Με ακόμα μία απουσία θα παραταχθεί το «τριφύλλι» σε σχέση με την αναμέτρηση με την Ντουμπάι BC, με τον Εργκίν Αταμάν να μην μπορεί να υπολογίζει στον Τζέντι Όσμαν.

Αναμονή και στην επιστροφή του Γιούρτσεβεν, με τον Τούρκο σέντερ να μην γυρίζει ούτε κόντρα στην Παρτιζάν και όλα να δείχνουν το ματς με τη Βαλένθια.

Φυσικά εκτός θα είναι οι Ματίας Λεσόρ και Ρίσον Χολμς, με τον Γάλλο σέντερ στη διάρκεια της μέρας να υποβάλλεται σε αρθροσκόπηση και τον Αμερικανό άσο να συνεχίζει να μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Στην προπόνηση συμμετείχε ο Βασίλης Τολιόπουλος, αλλά πιθανότατα δεν θα αγωνιστεί απέναντι στην Παρτιζάν.

Κανονικά στη διάθεση του Αταμάν θα είναι και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, που δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Μύκονο.