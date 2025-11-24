Παίδων: Οι κλήσεις για το τουρνουά Iscar

Οι αθλητές που καλούνται να βρίσκονται στο κλειστό γυμναστήριο Παλλήνης (Λεωφ. Μαραθώνος 7), την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 17.15 είναι οι εξής:
- ΝΤΙΑΙΕ ΦΑΛΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)
- ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
- ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
- ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
- ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΕΚΑ)
- ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
- ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)
- ΔΟΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
- ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
- ΠΕΠΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
- ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
- ΚΑΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980)