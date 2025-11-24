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Παίδων: Οι κλήσεις για το τουρνουά Iscar

Μπάσκετ
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Η Εθνική Παίδων θα πάρει μέρος για μία ακόμη χρονιά στο Διεθνές Τουρνουά Παίδων που διεξάγεται στο Iscar της Ισπανίας από τις 5 ως τις 7 Δεκεμβρίου.

Οι αθλητές που καλούνται να βρίσκονται στο κλειστό γυμναστήριο Παλλήνης (Λεωφ. Μαραθώνος 7), την Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου στις 17.15 είναι οι εξής:

  • ΝΤΙΑΙΕ ΦΑΛΛΟΥ (ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)
  • ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
  • ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ)
  • ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΒΑΡΒΑΡΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ (ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ Ο ΠΛΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ)
  • ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΔΕΚΑ)
  • ΚΑΝΤΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
  • ΓΕΡΜΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ)
  • ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ)
  • ΔΟΜΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΑΤΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
  • ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  • ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  • ΠΕΠΠΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ)
  • ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΒΟΥΛΑΣ)
  • ΚΑΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 1980)
Παίδων: Οι κλήσεις για το τουρνουά Iscar