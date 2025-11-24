Λαπροβίτολα: «Μας δυσκολεύει η προσέγγιση του Πασκουάλ»

Ο Νίκολας Λαπροβίτολα σε δηλώσεις του μίλησε για τη νέα εποχή Τσάβι Πασκουάλ στην Μπαρτσελόνα και τόνισε πως ακόμα δυσκολεύεται να προσαρμοστεί.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Έχω πολλές αναμνήσεις από τότε που έφτασα στην Μπάρτσα με τον Σάρας (Γιασικεβίτσιους), από τότε που έμαθα να ακολουθώ τους αμυντικούς κανόνες και κανονισμούς και να βρίσκομαι πάντα στο σωστό μέρος. Αυτό είναι πιο σημαντικό από όλη την ενέργεια και όλα όσα μπορεί να ξοδέψει κανείς. Προσπαθώ να βρίσκομαι πάντα στο σωστό μέρος.

Η προσέγγιση του Πασκουάλ είναι λίγο δύσκολη για εμάς. Μελετά εκτενώς τα παιχνίδια και προετοιμάζει πολλά σενάρια για εμάς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τον εαυτό μας στο γήπεδο. Είναι πιο εύκολο με τις νίκες. Ακόμα και χωρίς να παίζουμε το καλύτερο μπάσκετ μας, καταφέραμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι και να δείξουμε ότι είμαστε πολύ ενωμένοι».

Για τον Σενγκέλια: «Πάντα ήθελε να είναι σε έναν μεγάλο σύλλογο όπως η Μπάρτσα. Την πρώτη του μέρα, μου είπε ότι ερχόταν για να κερδίσει τίτλους, με μεγάλη φιλοδοξία. Αν υπάρχει κάποιος στον οποίο βγάζω το καπέλο μου κάθε μέρα , αυτός είναι ο Τόκο. Τα δίνει όλα και είναι ηγέτης. Είναι στο αίμα του».