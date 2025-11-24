Μπάτλερ: «Θα είναι σπουδαίο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με τον ΜακΙντάιρ έχουμε μεγάλα... καρύδια»

Ο Τζάρεντ Μπάτλερ στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Ερυθρού Αστέρα κόντρα στη Βιέννη μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (26/11, 20:30).

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

Για το ματς με τον Ολυμπιακό: «Θα είναι ένα σπουδαίο παιχνίδι».



Για την προσαρμογή του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Νιώθω ότι μαθαίνω κάτι καθημερινά. Κάθε μέρα είναι μια πρόκληση. Προσαρμόζομαι ακόμη, αλλά πιστεύω πως όλα θα πάνε καλά».



Για τη συνύπαρξή του με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, καθώς στο ματς με τη Βαλένθια είχαν μια στιγμή έντασης αλλά αμέσως μετά αγκαλιάστηκαν: «Είμαστε και οι δύο πολύ ανταγωνιστικοί και έχουμε μεγάλα... καρύδια. Θέλουμε και οι δύο να κερδίζουμε και είναι μια διαδικασία για να μάθουμε να λειτουργούμε καλύτερα για την ομάδα. Ο Κόντι με έχει βοηθήσει πολύ να προσαρμοστώ, όπως και όλα τα άλλα παιδιά. Αυτό δείχνει ότι είμαστε καλή ομάδα».