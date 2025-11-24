Α1 Γυναικών: MVP η Χριστινάκη MVP Next Gen η Ζορμπαλά

Η Ελεάννα Χριστινάκη αναδείχθηκε MVP και η Αποστολία Ζορμπαλά MVP Next Gen καθώς αμφότερες συνέβαλαν τα μέγιστα στις νίκες των ομάδων τους.
Η Ελεάννα Χριστινάκη στην επικράτηση του Ολυμπιακού με 97-80 επί της Ιωνίας είχε 33 πόντους με 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο και37 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’47’’συμμετοχής.
Από την άλλη η Αποστολία Ζορμπαλά στην εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ανόρθωσης Βόλου είχε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ, μία ασίστ και 8 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 17’41’’ συμμετοχής.
Οι «διπλές» της αγωνιστικής
Τζόνσον (Ολυμπιακός): 12 πόντοι, 11 ριμπάουντ
Γκρέισον (ΠΑΟΚ): 22 πόντοι, 13 ριμπάουντ
Οι κορυφαίες των αριθμών
Πόντοι
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 146
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 144
Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 125
Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 119
Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 115
Ριμπάουντ
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 89
Κλαρκ (Ιωνία) 71
Κόρνγουελ (Πρωτέας Βούλας) 66
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 64
Πιπλς (Πανσερραϊκός) 58
Ασίστ
Κολλάτου (Ολυμπιακός) 52
Μπέκι (Πανσερραϊκός) 45
Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 39
Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 39
Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 36
Κλεψίματα
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 21
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 20
Μανίς (Ιωνία) 16
Ράνσομ (Παναθλητικός) 16
Νάτσκου (Αμύντας) 15
Τάπες
Πρινς (Παναθηναϊκός) 10
Τζόνσον (Ολυμπιακός) 8
Μπόρκοβσκα (Αθηναϊκός Qualco) 7
Πιπλς (Πανσερραϊκός) 7
Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 6
Οικονομία
Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 159
Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 151
Πρινς (Παναθηναϊκός) 128
Ράμπερ (Ολυμπιακός) 121
Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 119
* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.