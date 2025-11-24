Α1 Γυναικών: MVP η Χριστινάκη MVP Next Gen η Ζορμπαλά

Ελληνική υπόθεση ήταν οι κορυφαίες της 7ης Αγωνιστικής στο πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Η Ελεάννα Χριστινάκη αναδείχθηκε MVP και η Αποστολία Ζορμπαλά MVP Next Gen καθώς αμφότερες συνέβαλαν τα μέγιστα στις νίκες των ομάδων τους.

Η Ελεάννα Χριστινάκη στην επικράτηση του Ολυμπιακού με 97-80 επί της Ιωνίας είχε 33 πόντους με 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ, ένα κλέψιμο και37 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 30’47’’συμμετοχής.

Από την άλλη η Αποστολία Ζορμπαλά στην εκτός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί της Ανόρθωσης Βόλου είχε 5 πόντους, 4 ριμπάουντ, μία ασίστ και 8 στο σύστημα αξιολόγησης μετά από 17’41’’ συμμετοχής.

Οι «διπλές» της αγωνιστικής

Τζόνσον (Ολυμπιακός): 12 πόντοι, 11 ριμπάουντ

Γκρέισον (ΠΑΟΚ): 22 πόντοι, 13 ριμπάουντ

Οι κορυφαίες των αριθμών

Πόντοι

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 146

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 144

Χριστινάκη (Ολυμπιακός) 125

Γουίλιαμς (ΠΑΟΚ) 119

Ρόνσιεκ (Πανσερραϊκός) 115

Ριμπάουντ

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 89

Κλαρκ (Ιωνία) 71

Κόρνγουελ (Πρωτέας Βούλας) 66

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 64

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 58

Ασίστ

Κολλάτου (Ολυμπιακός) 52

Μπέκι (Πανσερραϊκός) 45

Βιντσιλαίου Α. (Ιωνία) 39

Μορχάουζ (ΠΑΣ Γιάννινα) 39

Σακελλαρίου (Πρωτέας Βούλας) 36

Κλεψίματα

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 21

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 20

Μανίς (Ιωνία) 16

Ράνσομ (Παναθλητικός) 16

Νάτσκου (Αμύντας) 15

Τάπες

Πρινς (Παναθηναϊκός) 10

Τζόνσον (Ολυμπιακός) 8

Μπόρκοβσκα (Αθηναϊκός Qualco) 7

Πιπλς (Πανσερραϊκός) 7

Χατζηλεοντή (Παναθηναϊκός) 6

Οικονομία

Μάλι (Πρωτέας Βούλας) 159

Σίγκλετον (ΠΑΣ Γιάννινα) 151

Πρινς (Παναθηναϊκός) 128

Ράμπερ (Ολυμπιακός) 121

Γιένσεν (Πρωτέας Βούλας) 119



* Να σημειωθεί ότι η διάκριση MVP Next Gen αφορά αθλήτριες που έχουν γεννηθεί από το 2003 και μετά και έχουν δυνατότητα να παίξουν στην Εθνική Ομάδα.