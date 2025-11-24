Αιγάλεω - Δάφνη: Φινάλε στην αγωνιστική με αθηναϊκό ντέρμπι

Η ένατη αγωνιστική της Elite League ολοκληρώνεται σήμερα (24/11) με την αναμέτρηση Αιγάλεω-Δάφνη, που θα αρχίσει στις 18:30 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Οι γηπεδούχοι θα ψάξουν την πρώτη τους νίκη στο πρωτάθλημα μετά από οκτώ ήττες στις ισάριθμες αγωνιστικές που προηγήθηκαν. «Κατ’αρχάς, είμαι πολύ χαρούμενος για το ντεμπούτο μου με την φανέλα μιας πολύ ιστορικής ομάδας όπως το Αιγάλεω. Το ματς με το Ψυχικό εξελίχθηκε δύσκολα για εμάς εξαιτίας των πολλών απουσιών που είχαμε, ωστόσο την Δευτέρα αγωνιζόμαστε με μία ομάδα ίδιων στόχων στην έδρα μας και έχουμε ως στόχο να δείξουμε ένα καλό πρόσωπο και να πετύχουμε την πρώτη μας νίκη που πέρα από βαθμολογική θα μας δώσει και ψυχολογική ώθηση», τόνισε ο 27χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ του Αιγάλεω, Ναβάρ Έλμορ.

Οι φιλοξενούμενοι προέρχονται από δύο σερί ήττες και θα προσπαθήσουν για το πρώτο τους διπλό μετά από τέσσερις ανεπιτυχείς προσπάθειες. «Στο τελευταίο παιχνίδι χάσαμε με 11 πόντους, ενώ πολλά και διαφορετικά συνέβαλλαν σε αυτό. Κάναμε λάθη, πολλά μικρά σημεία που δημιουργήσαν την μεγάλη εικόνα. Πρέπει να διορθώσουμε αυτές τις μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν το τελικό αποτέλεσμα. Πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά που λέμε, από την πρώτη ημέρα που βρίσκομαι εδώ, την άμυνα, τα ριμπάουντ, όλα αυτά που κάνουν οι καλές ομάδες και κερδίζουν τα παιχνίδια. Το θέμα είναι να πιέζεις πάνω στην μπάλα αλλά και να βγάζεις την ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι μικρές οι αλλαγές, δεν είναι γιγάντιες, για να μπορούμε να κερδίζουμε τα παιχνίδια και να γινόμαστε περισσότεροι ανταγωνιστικοί», δήλωσε ο Τζόσουα Ανγκλ. «Για το παιχνίδι απέναντι στο Αιγάλεω, η ομάδα μου πρέπει να περιμένει ακριβώς το ίδιο από εμένα, να δώσω δηλαδή όλη μου την ενέργεια, χωρίς να παίζει ρόλο αν κάποιος βάζει τους περισσότερους πόντους ή παίζει την καλύτερη άμυνα. Είναι ακριβώς το ίδιο για την ομάδα», πρόσθεσε ο 25χρονος Αμερικανός γκαρντ της Δάφνης.