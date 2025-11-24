Γυναίκες: Οι Ελληνίδες εκτός των συνόρων (pics)

Ύστερα από μια παύση δέκα ημερών εξαιτίας των πρώτων αγώνων της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027, το προηγούμενο Σάββατο (22/11) άρχισαν ξανά τα εθνικά πρωταθλήματα στην κατηγορία των γυναικών, με τις διεθνείς παίκτριες να επιστρέφουν στο παρκέ με τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται.

Στην Τσεχία, η Ζαμπίνι Μπρνο μετά την ήττα στον τελευταίο αγώνα πριν την διακοπή του πρωταθλήματος, το Σάββατο (22/11) επέστρεψε στις νίκες αφού επικράτησε με σκορ 86-50 της Μπάσκετ Οστράβα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής, και παρέμεινε στην πρώτη τετράδα του βαθμολογικού πίνακα.

Η Άρτεμις Σπανού πέτυχε 13 πόντους και 9 ριμπάουντ σε 21΄53’’ συμμετοχής και πλέον προετοιμάζεται, όπως και η υπόλοιπη ομάδα, για τον αυριανό (25/11) κρίσιμο και τελευταίο αγώνα της regular season του EuroCup με αντίπαλο την Καμπομπάσο, από το αποτέλεσμα του οποίου θα κριθεί η πρόκριση ή όχι της Ζαμπίνι στους «32» της διοργάνωσης.

Στην Τουρκία, χθες (23/11) η Μπεσίκτας ηττήθηκε στην έδρα της 70-99 από την Εμλάκ Κανούτ, λίγα εικοσιτετράωρα πριν τον «τελικό» πρόκρισης στους «32» του EuroCup στην Κωνσταντινούπολη με τη τη Σαρνέ. Η Μαριέλλα Φασούλα είχε πολύ καλή απόδοση (24 πόντοι, 4 ριμπάουντ σε 26’11’’) όμως δεν αρκούσε για να οδηγήσει την ομάδα της στην κατάκτηση του θετικού αποτελέσματος.

Στο Βέλγιο, η δεύτερη στον βαθμολογικό πίνακα Μέχελεν χθες (23/11) νίκησε στην έδρα της 84-51 την Κόρτρικ, με την γκαρντ Ισμήνη Πράπα να αγωνίζεται 14’37’’ γράφοντας στην στατιστική της 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ.

Η χώρα μας έχει παρουσία και στις Η.Π.Α, όπου εφέτος αρκετές Ελληνίδες αθλήτριες συμμετέχουν στο κολεγιακό πρωτάθλημα του NCCA με τις ομάδες των πανεπιστημίων όπου φοιτούν. Μεταξύ αυτών είναι οι: Σταυρούλα Παπαδάκη (Στάνφορντ), Αναστασία Δροσούνη (California Golden Bears), Μαριλένα Τριανταφύλλη (Saint Louis Billikens), Θεώνη Τσάμη (UC Davis), Ειρήνη Χατζηνικολή (Eastern Michigan), Άρτεμις Κούκη (Eastern Michigan), Ηλέκτρα Λυκάκη (Central Connecticut), Σοφία Κελεμένη (San Diego), Μαρία Κωνσταντινίδου (San Diego), Αγγελική Ζιάκα (Davidson Wildcats), Κωνσταντίνα Μαντζιώρη (Lindenwood), Μυρτώ Λιανούδη (Lehigh Mountain), Έρη Μπλιθικιώτη (Northern Arizona), Δέσποινα Μπαλτζή (UC Irvine), Γεωργία Γρηγοροπούλου (Saint Mary’s), Φιλίππα Γούλα (Oakland) Βασιλική Χωλοπούλου (Columbia), Λυδία Χατήρα (Harvard) και Αριστέα Παρασκευοπούλου (Pennsylvania Quakers).