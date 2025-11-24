Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός έχει το καλύτερο ρόστερ στην Euroleague»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Παρτιζάν κόντρα στην Στουντέτσκι (94-72) μίλησε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κι αποθέωσε το «τριφύλλι».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το ματς με τον Παναθηναϊκό: «Παίζουμε εναντίον μιας ομάδας που έχει το καλύτερο ρόστερ στην Εuroleague. Είναι γεμάτοι παντού. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα από το μέγιστο της απόδοσής μας, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και θέλουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Πάμε εκεί με μεγάλο σεβασμό, αλλά πρέπει επίσης να πιστέψουμε στους εαυτούς μας».



Για την εντυπωσιακή επιστροφή του Τζαμπάρι Πάρκερ με 28 πόντους: «Είχε τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής, επειδή δεν έπαιζε το τελευταίο διάστημα και ήταν απαραίτητο να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Έκανε εξαιρετική εμφάνιση».