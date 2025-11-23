Μπαρτζώκας: «ΟΚ ο Νιλικίνα, δε θα παίξει την Τετάρτη ο ΜακΚίσικ»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και αναφέρθηκε σε απουσίες και επιστροφές που περιμένει ενόψει της Τετάρτης για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Αναλυτικά όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ο προπονητής του Ολυμπιακού:

«Πάντα εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην προσέγγιση κα να διαχειριστεί την ένταση που βάζει πάντα ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Ολυμπιακό. Ήμασταν σοβαροί, ελέγξαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του και στο τρίτο δεκάλεπτο ουσιαστικά ολοκληρώθηκε. Στο τέλος ο ΠΑΟΚ σκόραρε πολλά τρίποντα και μείωσε τη διαφορά. Ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ καλά φέτος, έχει καλό προπονητή και έντονο ενθουσιασμό. Εμείς την Παρασκευή είχαμε ένα must win παιχνίδι, ήταν σημαντικό να ήμασταν σοβαροί και να μοιράσουμε τον χρόνο συμμετοχής. Τώρα πρέπει να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι της Τετάρτης με τον Ερυθρό Αστέρα.»

Για τον Λι: «Ειμαστε πολύ ευχαριστημένοι με την εμφάνισή του. Στον Ολυμπιακό κάθε παιχνίδι πρέπει να το κερδίζεις. Είχαμε τον Ντινλικίνα έξω σήμερα γιατί είχε έναν τραυματισμό από το παιχνίδι της Ευρωλίγκας την Παρασκευή». Για τις απουσίες και τις επιστροφές για την Τετάρτη: «Ο Νιλικίνα θα είναι καλά, θα είναι μαζί μας πιστεύω, ο ΜακΚίσικ δε θα παίξει».