Το πανόραμα της GBL: Πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός - Διπλό ανάσα για τον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Παλατάκι και συνέχισε την αήττητη πορεία του στην κορυφή της GBL, με τον Ηρακλή να παίρνει διπλό - ανάσα στο Μαρούσι. Δείτε την βαθμολογία και τα αποτελέσματα της Α1

Αναλυτικά η 8η αγωνιστική: 22/11 Κολοσσός - Περιστέρι 72-80 Μύκονος - Παναθηναϊκός 65-78 Άρης - Προμηθέας 96-80 Πανιώνιος - Καρδίτσα 107-105 23/11 Μαρούσι - Ηρακλής 87-92 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92 Ρεπό: ΑΕΚ Αναλυτικά η βαθμολογία Ολυμπιακός 8-0 Παναθηναϊκός 6-1 ΠΑΟΚ 5-2 ΑΕΚ 5-2 Περιστέρι 4-3 Καρδίτσα 3-4 Μύκονος 3-4 Ηρακλής 3-4 Άρης 3-5 Προμηθέας 3-5 Μαρούσι 2-5 Κολοσσός Ρόδου 2-6 Πανιώνιος 1-7 Η 9η αγωνιστική 6/12 ΠΑΟΚ - Κολοσσός (16:00)

Προμηθέας - Μύκονος (16:00)

Καρδίτσα - Ηρακλής (18:15)

Περιστέρι - Μαρούσι (18:15) 7/12 Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13:00)

Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (16:00)