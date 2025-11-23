Το πανόραμα της GBL: Πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός - Διπλό ανάσα για τον Ηρακλή

Αναλυτικά η 8η αγωνιστική:
22/11
Κολοσσός - Περιστέρι 72-80
Μύκονος - Παναθηναϊκός 65-78
Άρης - Προμηθέας 96-80
Πανιώνιος - Καρδίτσα 107-105
23/11
Μαρούσι - Ηρακλής 87-92
ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92
Ρεπό: ΑΕΚ
Αναλυτικά η βαθμολογία
- Ολυμπιακός 8-0
- Παναθηναϊκός 6-1
- ΠΑΟΚ 5-2
- ΑΕΚ 5-2
- Περιστέρι 4-3
- Καρδίτσα 3-4
- Μύκονος 3-4
- Ηρακλής 3-4
- Άρης 3-5
- Προμηθέας 3-5
- Μαρούσι 2-5
- Κολοσσός Ρόδου 2-6
- Πανιώνιος 1-7
Η 9η αγωνιστική
6/12
- ΠΑΟΚ - Κολοσσός (16:00)
- Προμηθέας - Μύκονος (16:00)
- Καρδίτσα - Ηρακλής (18:15)
- Περιστέρι - Μαρούσι (18:15)
7/12
- Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13:00)
- Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (16:00)