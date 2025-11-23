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Το πανόραμα της GBL: Πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός - Διπλό ανάσα για τον Ηρακλή

Μπάσκετ
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Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από το Παλατάκι και συνέχισε την αήττητη πορεία του στην κορυφή της GBL, με τον Ηρακλή να παίρνει διπλό - ανάσα στο Μαρούσι. Δείτε την βαθμολογία και τα αποτελέσματα της Α1

Αναλυτικά η 8η αγωνιστική: 

22/11

Κολοσσός - Περιστέρι 72-80

Μύκονος - Παναθηναϊκός 65-78

Άρης - Προμηθέας 96-80

Πανιώνιος - Καρδίτσα 107-105

23/11

Μαρούσι - Ηρακλής 87-92

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός 81-92

Ρεπό: ΑΕΚ

Αναλυτικά η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 8-0
  2. Παναθηναϊκός 6-1
  3. ΠΑΟΚ 5-2
  4. ΑΕΚ 5-2
  5. Περιστέρι 4-3
  6. Καρδίτσα 3-4
  7. Μύκονος 3-4
  8. Ηρακλής 3-4
  9. Άρης 3-5
  10. Προμηθέας 3-5
  11. Μαρούσι 2-5
  12. Κολοσσός Ρόδου 2-6
  13. Πανιώνιος 1-7

Η 9η αγωνιστική

6/12

  • ΠΑΟΚ - Κολοσσός (16:00)
  • Προμηθέας - Μύκονος (16:00)
  • Καρδίτσα - Ηρακλής (18:15)
  • Περιστέρι - Μαρούσι (18:15)

7/12

  • Ολυμπιακός - ΑΕΚ (13:00)
  • Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (16:00)
Το πανόραμα της GBL: Πρώτος και αήττητος ο Ολυμπιακός - Διπλό ανάσα για τον Ηρακλή