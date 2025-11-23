Λι: «Ακολουθήσαμε το πλάνο του προπονητή - Δεν είμαι κουρασμένος από τα πολλά ματς»

Μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Σέιμπεν Λι στάθηκε στις οδηγίες του Γιώργου Μπαρτζώκα και τόνισε πως δεν είναι κουρασμένος από τα πολλά ματς σε μικρό χρονικό διάστημα.

Αναλυτικά τα όσα είπε στην ΕΡΤ:

«Αρχικά ευχαριστώ τον Ιησού Χριστό που με καθοδηγεί. Βγήκαμε και προσπαθήσαμε να ακολουθήσουμε το πλάνο που ήθελε ο προπονητής. Να είμαστε aggressive στην άμυνα και όλα τα άλλα θα ακολουθήσουν.

Ο κόουτς μας έδωσε καλή ομιλία στα αποδυτήρια, μας είπε τι ήθελε να κάνουμε και το εκτελέσαμε στο δεύτερο ημίχρονο.

Δεν νιώθω κουρασμένος αλλά σίγουρα το να έχεις πολλά ματς σε λίγες μέρες επιβαρύνει. Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση και προετοιμαζόμαστε κάθε μέρα για το επόμενο παιχνίδι».