Μπαρτζώκας: «Όταν πασάρουμε την μπάλα είμαστε πολύ δυνατή ομάδα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του μετά το άνετο διπλό του Ολυμπιακού επί του ΠΑΟΚ τόνισε ότι η ομάδα ήλεγξε το παιχνίδι σε όλη την διάρκεια, ενώ σημείωσε πως όταν παίζουν ομαδικά είναι πολύ δυνατή ομάδα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη την διάρκεια του, κάναμε ένα rotation για να παίξουν όλοι και να μην πιεστεί κανείς και να μην παίξει κανείς πάνω από 20', με σεβασμό πάντα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε διάθεση να χτυπήσει αυτό το ματς, μετά από ένα νικηφόρο σερί. Διαχειριστήκαμε το παιχνίδι καλά και κερδίσαμε όπως έπρεπε»

Για το αν υπάρχουν κάποια διαδάγματα ενόψει της αναμέτρησης με τον Ερυθρό: «Όχι δεν υπάρχουν κάποια διδάγματα. Η ομάδα μας πρέπει να βελτιώνεται μέσα στην χρονιά, να είναι σε όσο καλύτερη σωματική και πνευματική κατάσταση και πιστεύουμε πολύ στο ομαδικό μας παιχνίδι. Όταν πασάρουμε την μπάλα είμαστε πολύ δυνατή ομάδα»