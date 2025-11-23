Παναθηναϊκός: Play Of The Game το κλέψιμο και κάρφωμα του Ναν κόντρα στην Μύκονο (vid)

Το κλέψιμο του Ναν που ολοκληρώθηκε με το κάρφωμα του Αμερικανού ήταν η καλύτερη φάση του αγώνα του Παναθηναϊκού AKTOR με την Μύκονο Betsson.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε με 78-65 εκτός έδρας την Μύκονο Betsson για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.

Ο Κέντρικ Ναν έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση και ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6 κλεψίματα. Μάλιστα, είχε και το Play Of The Game powered by ZeniΘ.

Φυσικά, αυτό δεν ήταν άλλο από το κλέψιμο του, με την φάση να ολοκληρώνεται με το κάρφωμα του Αμερικανού.

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