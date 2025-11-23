Παναθηναϊκός: Play Of The Game το κλέψιμο και κάρφωμα του Ναν κόντρα στην Μύκονο (vid)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR κέρδισε με 78-65 εκτός έδρας την Μύκονο Betsson για την 8η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League.
Ο Κέντρικ Ναν έκανε μία καταπληκτική εμφάνιση και ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ και 6 κλεψίματα. Μάλιστα, είχε και το Play Of The Game powered by ZeniΘ.
Φυσικά, αυτό δεν ήταν άλλο από το κλέψιμο του, με την φάση να ολοκληρώνεται με το κάρφωμα του Αμερικανού.
Δείτε την ανάρτηση:
Sharp steal. Thunder finish. @nunnbetter_ turning defense into pure highlight moment. 😤#PlayOfTheGame powered by #ZeniΘ #WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/hnX70iX9Ty— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 23, 2025