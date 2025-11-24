Στο «παιχνίδι» για τον Ντέιβις και οι Νικς

Οι Νιού Γιορκ Νικς ψάχνουν στην αγορά για έναν γκαρντ, ωστόσο την ίδια ώρα παρακολουθούν και την περίπτωση του Άντονι Ντέιβις.

Ο Άντονι Ντέιβις έχει συνδεθεί με αρκετές ομάδες και είναι πολύ πιθανό η θητεία του στους Ντάλας Μάβερικς να ολοκληρωθεί στο trade deadline του Φεβρουαρίου. Οι Πίστονς και οι Μπουλς είναι δύο ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτησή του και πλέον στο... παιχνίδι είναι και οι Νιού Γιορκ Νικς.

Σύμφωνα με τον Ίαν Μπέγκλεϊ του «SNY», οι Νικς ψάχνουν στην αγορά για έναν backup γκαρντ αλλά την ίδια ώρα αναμένεται να έρθουν σε επαφή με τους «Μαβς» ώστε να ρωτήσουν για την τιμή του 32χρονου ψηλού.

Όπως ανέφερε, αν η τιμή είναι χαμηλότερη από την πραγματική αξία του παίκτη, τότε είναι αρκετά πιθανό να προσπαθήσουν να τον φέρουν στην Νέα Υόρκη με ένα trade.

Ο «Φρύδιας» σε πέντε ματς φέτος έχει κατά μέσο όρο 20,8 πόντους, 10,2 ριμπάουντ και 1,2 μπλοκ.