Ασταμάτητοι οι Πιστόνς, πέρασαν από το Μιλγουόκι - Νίκες για Χοκς, Γκρίζλις και Μπουλς

Οι Πίστονς συνεχίζουν να είναι σε φόρμα, περνώντας με 129-116 από το Μιλγουόκι και φτάνοντας τις 12 σερί νίκες.

Ο Κέιντ Κάνινγκχαμ έκανε ακόμη μια μεγάλη εμφάνιση με 29 πόντους, 10 ασίστ και 8 ριμπάουντ, οδηγώντας το Ντιτρόιτ σε μια άνετη επικράτηση.

Οι Μπακς αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, που είναι εκτός λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό. Ο Ράιαν Ρόλινς είχε 24 πόντους και ο Μπόμπι Πόρτις πρόσθεσε 18, όμως το Μιλγουόκι δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Ντιτρόιτ.

Με αυτή τη νίκη, οι Πίστονς έσπασαν ένα σερί 13 ηττών απέναντι στους Μπακς, σημειώνοντας την πρώτη επικράτηση τους κόντρα στο Μιλγουόκι από τον Ιανουάριο του 2022.

Τα υπόλοιπα αποτελέσματα

Οι Ατλάντα Χοκς νίκησε με 115-98 στην Νέα Ορλεάνη τους Πέλικανς, ενώ οι Σικάγο Μπουλς πήραν με έναν πόντο διάφορα το θρίλερ απέναντι στους Ουίζαρντς (121-120).

Στο Ντάλας, οι Μάβερικς γνώρισαν την ήττα με 102-96 από τους Γκρίζλις