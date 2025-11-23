Οι Μάτζικ κατάφεραν να βρουν τις λύσεις μετά από τρεις περιόδους και επικράτησαν των Νικς με 133-121.

Ό,τι δεν κατάφεραν να κάνουν σε ένα ημίχρονο, το πέτυχαν σε λιγότερο από 15 λεπτά οι Ορλάντο Μάτζικ εναντίον των Νιού Γιορκ Νικς.

Για το Ορλάντο, ο Βάγκνερ ξεχώρισε καθώς σημείωσε 37 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και μοίρασε 7 ασίστ.

Για τους Νικς, ο Μπράνσον ήταν εκείνος που πάλεψε στο 100% πετυχαίνοντας 33 πόντους, έχοντας 3 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα να είχε τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι - χέρι στο σκορ, και να μην μπορεί η μία να ξεφύγει από την άλλη.

Αυτό όμως στα μισά της τρίτης περιόδου άλλαξε, με τους Μάτζικ να ανεβάζουν στροφές και να περιορίζουν την επίθεση των Νικς.

Οι Νεοϋορκέζοι πάλεψαν ξανά στα τελευταία λεπτά του τέταρτου δωδεκαλέπτου, όμως οι Μάτζικ είχαν τις λύσεις για τη νίκη με 133-121.

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