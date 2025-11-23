Αντετοκούνμπο για Τσιτσιπά: «Τι ηλιθιότητες είναι αυτές!» (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το δικό του σχόλιο για τον Στέφανο Τσιτσιπά, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες έχει δει το όνομα του να «παίζει» παντού για παράβαση του ορίου ταχύτητας.

Λίγα 24ωρα πριν, είχε γίνει γνωστό πως οι κάμερες έπιασαν τον Έλληνα τενίστα να οδηγεί με 210 χλμ. την ώρα στην Αττική οδό.

Έκτοτε, ο δικηγόρος του Τσιτσιπά τόνισε πως δεν οδηγούσε ο ίδιος το αυτοκίνητο, όμως αυτό άλλαξε ξανά με τον ίδιο να πληρώνει εντέλει το πρόστιμο και να παραδίδει το δίπλωμα του στις αρχές.

Ένα δημοσίευμα στο Instagram έδειχνε σε βίντεο τον Στέφανο Τσιτσιπά και τα όσα ανέφερε ο ίδιος στις κάμερες. Στα σχόλια ωστόσο εκείνο που ξεχωρίζει είναι αυτό του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος έσπευσε να υπερασπιστεί τον Έλληνα τενίστα.

Για την ακρίβεια ο Γιάννης, ζήτησε να αφήσουν τον Τσιτσιπά ήσυχο, ενώ φάνηκε να είναι αρκετά ενοχλημένος.