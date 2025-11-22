Πήρε το ντέρμπι με τα Μέγαρα ο Πρωτέας Βούλας - Σπουδαίο διπλό της Δόξας Λευκάδας

Ο Πρωτέας Βούλας πήρε την ματσάρα κόντρα στην Μεγαρίδα στο έξτρα πεντάλεπτο, με την Δόξα Λευκάδας να περνά από το Λαύριο. Δείτε τα αποτελέσματα και την βαθμολογία της Elite League.

Αναλυτικά η 9η αγωνιστική (22-24/11) Σάββατο 22 Νοεμβρίου Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος 105-99 (κ.α. 90-90) Vikos Φalcons-Σοφάδες 90-68 Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ 57-87 Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 80-82 Evertech Παπάγου-Ψυχικό 60-77 Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-70 Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου 83-73 Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 18:30 Αιγάλεω-Δάφνη (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) Αναλυτικά οι αναμετρήσεις: Τρίκαλα Basket-ΑΓΕΧ 57-87 Διαιτητές: Αθανασιάδης-Τζιοπάνος-Μπουγλός Π. (Τέγα) Δεκάλεπτα: 17-19, 27-38, 41-68, 57-87 Τρίκαλα Basket (Κουτσοκέρας): Τζόουνς 19 (2), Γαζέλας, Αργυρούλης, Τσαφαράς 2, Κολσούζογλου 6, Μπαλός 7 (1), Πηλίτσης 12 (1), Τάταρης 11 ΑΓΕΧ (Σιούτης): Μπράιαντ 24 (4) Παπαρέγκας 4, Μελισσαράτος 10 (1), Γερομιχαλός 12 (2), Μιχαήλ 2, Χάμιλτον 15, Παΐσιος 1, Νέσης 4, Μητσιμπόνας, Κανονίδης 12 (2), Σταμούλης, Ζερβός 3 Vikos Φalcons-Σοφάδες 90-68 Διαιτητές: Νικολαϊδης-Κατωτικίδης-Ντόγκας (Τζαμάκου) Δεκάλεπτα: 26-22, 46-36, 64-54, 90-68 Vikos Φalcons (Μιχελάκος): Τζόουνς 8 (2), Σιμιτζής 22 (4), Γεωργίου 10 (2), Άντερσον 9 (1), Ντούμας, Γράβας 9 (1), Διαμαντάκος 12, Καμπερίδης 7, Βασιλείου, Τσούκας 4, Αρνόκουρος 2, Μαστρογιαννόπουλος 7 (1) Σοφάδες (Κακλαμάνος): Βόιλς 15 (2), Μαυροειδάκος, Χατζής 2, Τουλούπης 9, Πασαγιάννης 5 (1), Σκρίνσκι 8 (2), Επαμεινώνδας 8 (2), Μπουντούρης 10 (2), Σπρίντζιος 4 (1), Καμπερίδης 7 Λαύριο Boderm-Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA 80-82 Διαιτητές: Βαγγάλης-Κωνσταντινίδου-Μαλαμάς (Παυλόπουλος) Δεκάλεπτα: 26-29, 46-45, 58-66, 80-82 Λαύριο (Συμεωνίδης): Μακαρατζής 6 (1), Άντερσον 13 (1), Παναγιωτόπουλος 2, Στασινός 6, Σιγάλας 5 (1), Προίσκος 2, Τόλιας 7 (1), Καματερός 16 (4), Καλόγηρος, Ματαλιωτάκης 8, Λεφιού 15 (4) Δόξα Λευκάδας (Τερζής): Κιούσης 3 (1), Ρόμπινσον 17 (1), Άλεν 12 (1), Καλλιακούδας 9 (3), Σαχπατζίδης 18 (4), Σταυρακούκας 11 (2), Χαντζής 3 (1), Φύτρος 5 (1), Τσιμπιράκης, Βισνιέφσκι 4 Evertech Παπάγου-Ψυχικό 60-77 Διαιτητές: Λεβεντάκος-Μαγκλογιάννης-Ζακεστίδης (Καλαρέμας) Δεκάλεπτα: 13-23, 31-45, 49-60, 60-77 Παπάγου (Καρακώστας): Μπιλάλης 13 (3), Άντερτον 21 (1), Δενδρινός, Μαλέλης 3 (1), Σκούρτης 3 (1), Αγγελή, Καραμαλέγκος 10, Μπαρμπαγιάννης, Σκοτ 10 Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκόλαντας 11 (1), Κουκάς 11 (3), Χέντερσον 4, Δήμου 7 (1), Καρράς 6, Γουέλς 14, Ζορμπάς 3, Δημάκος 11 (2), Θεοδώρου 10 (2) Πρωτέας Βούλας-ΝΕ Μεγαρίδος 105-99 (κ.α. 90-90) Διαιτητές: Μπον-Μηλαπίδης-Ζιώγας (Διμπινούδης) Δεκάλεπτα: 23-19, 43-50, 66-73, 90-90, 105-99 (πρτ.) Πρωτέας Βούλας (Καλαμπάκος): Πέτεγουεϊ 28 (7), Μιλεντίγεβιτς 13 (3), Ρις 23, Κόης 11, Δέλγας 7, Πετανίδης 9 (3), Μπέλη 9 (1), Κουρτίδης, Βουλγαρόπουλος 4 ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 6, Δενδρινός 30 (6), Βησσαρίου 5 (1), Γκρέκας 9 (1), Σωτηρίου 25, Πόζογλου 14 (2), Καραχάλιος, Κολοφώτης, Ροζάκης 6, Πέργουλης, Ευστρατίου 4 Μαχητές Πειραματικό-Νίκη Βόλου 83-73 Διαιτητές: Τσάνταλη-Πράττος-Τούσης (Μοσχοτόγλου) Δεκάλεπτα: 21-20, 36-38, 62-51, 83-73 Μαχητές Πειραματικό (Γεροφώτης): Αμπαράς 3 (1), Μπανκς 21 (2), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 2, Νώτης 9, Χαραλαμπίδης 3, Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 36 (2), Κομνιανίδης 7 (2) Νίκη Βόλου (Γκουγκουτούδης): Λουσέιν 13, Τζόνσον 15 (2), Παπαδόπουλος, Μπαλόπουλος 14 (1), Γιαννούτσος, Δήμος 4, Καραγεωργίου 5 (1), Σπυρόπουλος 9, Βλαχογιάννης 2, Μπακέας 11 (3), Νίκολης Πανερυθραϊκός-Κόροιβος Αμαλιάδας 77-70 Διαιτητές: Λιαρομμάτης-Ρίζος-Κατσαπρακάκης (Παλάτος) Δεκάλεπτα: 21-17, 39-43, 55-56, 77-70 Πανερυθραϊκός (Χουχουλής): Βίκτορ 10, Νκολαΐδης 19, Καμάρας 27 (2), Κωστόπουλος, Σεντ Χίλερ 16 (1), Δομπρογιάννης, Καραΐσκος 2, Σταματογιάννης, Ιωαννίδης 3 (1), Σιούντρης Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Μάρκου 2, Λεμπέσης 6, Σλέιτερ 9 (2), Κωνσταντινίδης 6 (1), Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος, Βάρνερ 23, Πετανίδης 8, Κάτζος 8 (2), Καλιανιώτης 8 Η επόμενη αγωνιστική (10η) Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 18:00 Τρίκαλα Basket-Μαχητές Πειραματικό Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 16:00 Κόροιβος Αμαλιάδας-Νίκη Βόλου Σάββατο 29 Νοεμβρίου 17:00 Σοφάδες-Πρωτέας Βούλας 17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Αιγάλεω 17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Πανερυθραϊκός Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 18:30 Ψυχικό-Λαύριο Boderm Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 20:00 Δάφνη-Evertech Παπάγου Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 18:30 ΑΓΕΧ-Vikos Φalcons