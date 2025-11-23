Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ - Στο Μαρούσι ο Ηρακλής

Την Κυριακή (23/11) ολοκληρώνεται η 8η αγωνιστική της Stoiximan Greek Basketball League με δύο αναμετρήσεις.

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Αμαρουσίου στις 13:00. Πιο συγκεκριμένα, το Μαρούσι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Φυσικά, το μεγάλο ντέρμπι θα γίνει αργότερα στις 16:00. Αναλυτικότερα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στο «PAOK Sports Arena» τον Ολυμπιακό. Σημειώνεται πως και αυτό το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Η διαιτητική τριάδα στο πρώτο ματς θα αποτελείται από τους Τσιμπούρη-Καρπάνο-Αγγελή, ενώ στο δεύτερο ματς θα σφυρίξουν οι Πιτσίλκας, Μαρινάκης και Μαρτινάκος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 Μαρούσι - Ηρακλής

16:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός