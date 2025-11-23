Stoiximan GBL: Υποδέχεται τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ - Στο Μαρούσι ο Ηρακλής

Το πρώτο ματς θα διεξαχθεί στο Κ.Γ. Αμαρουσίου στις 13:00. Πιο συγκεκριμένα, το Μαρούσι θα υποδεχθεί τον Ηρακλή, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Φυσικά, το μεγάλο ντέρμπι θα γίνει αργότερα στις 16:00. Αναλυτικότερα, ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στο «PAOK Sports Arena» τον Ολυμπιακό. Σημειώνεται πως και αυτό το ματς θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 Σπορ.
Η διαιτητική τριάδα στο πρώτο ματς θα αποτελείται από τους Τσιμπούρη-Καρπάνο-Αγγελή, ενώ στο δεύτερο ματς θα σφυρίξουν οι Πιτσίλκας, Μαρινάκης και Μαρτινάκος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
13:00 Μαρούσι - Ηρακλής
16:00 ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός