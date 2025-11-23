Στη λίστα των Μπουλς και των Πίστονς ο Ντέιβις

Οι Ντάλας Μάβερικς αναμένεται να παραχωρήσουν τον Άντονι Ντέιβις και οι Σικάγο Μπουλς και Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν ξεχωρίσει την περίπτωσή του.

Ο Άντονι Ντέιβις παραχωρήθηκε από τους Λος Άντζελες Λέικερς στους Ντάλας Μάβερικς, με τους «Λιμνανθρώπους» να παίρνουν τον Λούκα Ντόντσιτς. Ο «Φρύδιας» δεν έχει καταφέρει να προσφέρει πολλά στους «Μαβς», καθώς έχει χάσει τους περισσότερους αγώνες λόγω τραυματισμών.

Έτσι, ο οργανισμός είναι έτοιμος να τον παραχωρήσει ώστε να αρχίσει να χτίζει γύρω από τον Κούπερ Φλαγκ. Σύμφωνα με το «ESPN», οι Σικάγο Μπουλς είναι μία από τις ομάδες που έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον έμπειρο ψηλό. Ακόμη, ο Κέντρικ Πέρκινς ανέφερε πως και οι Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν «κυκλώσει» το όνομά του και δεν αποκλείεται να κινηθούν για την απόκτησή του.