Σάσα Ομπράντοβιτς: «Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για Final Four»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς σχολίασε την ήττα του Ερυθρού Αστέρα στην έδρα της Βαλένθια, αλλά και το timing των... σκέψεων γύρω από το Final Four της Αθήνας και την πορεία των «ερυθρόλευκων» του Βελιγραδίου.

«Συγχαρητήρια στον αντίπαλό μας για τη νίκη, την άξιζε στο τέλος. Κάναμε πολλά λάθη που βοήθησαν τον αντίπαλο να πάρει προβάδισμα στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα ήταν καλύτερη και περιορίσαμε μια τέτοια ομάδα. Κάπως έτσι, στο τέλος κάναμε μερικά λάθη που μας κόστισαν», ανέφερε ο κόουτς Ομπράντοβιτς μετά το φινάλε της αναμέτρησης στην Ισπανία και συνέχισε λέγοντας:

«Και οι δύο ομάδες παίζουν καλό μπάσκετ. Είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα. Ναι, μας λείπουν κάποιοι παίκτες. Όταν επιστρέψουν όλοι, θα είναι πρόκληση να βρούμε πώς θα μοιραστούν οι ρόλοι. Όλα θα είναι καινούργια για εμάς. Είχαμε μια εξαιρετική "απάντηση" από την αρχή, βρήκαμε χημεία και τώρα πρέπει να βρούμε μια νέα χημεία. Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για το Final Four. Το ίδιο πιστεύω ισχύει και για τη Βαλένθια. Τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο σε αυτό το στάδιο».