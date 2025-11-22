Ομπράντοβιτς: «Σοκαρίστηκα όταν έμαθα ότι ο Τζαμπάρι Πάρκερ δεν θα παίξει»

Ο προπονητής της Παρτιζάν μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Φενέρμπαχτσε μίλησε για την απουσία του Τζαμπάρι Πάρκερ από την αναμέτρηση, τονίζοντας ότι ήταν κάτι που τον σόκαρε.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν ήταν στην διάθεση του Σέρβου προπονητή, με τον Ομπράντοβιτς να σημειώνει ότι ενημερώθηκε το πρωί για την απουσία του Πάρκερ, χωρίς να μπορεί να δώσει εξήγηση για τον λόγο που δεν αγωνίστηκε ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής.

«Σήμερα το πρωί σοκαρίστηκα όταν μου είπαν ότι δεν θα παίξει. Το ίδιο και για τον αρχηγό Μαρίνκοβιτς. Χθες, έκαναν μια κανονική προπόνηση, στήσαμε το παιχνίδι, προετοιμάστηκα για αυτούς, έστησα κινήσεις στην επίθεση, αλλά ανακάλυψα ότι δεν θα είναι στην ομάδα.

Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, για τον Βάνια υποθέτω ότι είναι πόνος στην πλάτη, αλλά για τον Πάρκερ πραγματικά δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, όταν ρωτήθηκε για την απουσία του Τζαμπάρι Πάρκερ.