Γουόκαπ: «Αστεία τα σχόλια για Φουρνιέ»

Ο Τόμας Γουόκαπ μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Παρί, υπερασπίστηκε τον Εβάν Φουρνιέ για την κριτική που δέχεται ο Γάλλος γκαρντ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για την ενέργεια που έβγαλαν όλο το ματς: «Η αποψινή αναμέτρηση ήταν must win. Ειδικά αν αναλογιστούμε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μιλάνο. Ήταν ντροπιαστική εμφάνιση κόντρα στην Αρμάνι. Θέλαμε να αποδείξουμε πως μπορούμε να καταφέρουμε τα πράγματα που θέλουμε να πετύχουμε».

Για τη λογική στο ματς με την Παρί και τον έλεγχο του ρυθμού: «Ήταν ένα από τα πράγματα που μας είπε ο προπονητής μας πριν το ματς. Δεν ήταν συγκεκριμένα για έμενα, αλλά για όλη την ομάδα. Είναι η δουλειά μου να βάζω τους συμπαίκτες μου στο ματς και να ελέγχω τον ρυθμό».

Για τον Φουρνιέ: «Αρχικά, θεωρώ αστείο ότι υπήρχαν σχόλια για τον Φουρνιέ και την απόδοσή του. Αν το θα επιστρέψει στα στάνταρ του. Είναι ο Εβάν Φουρνιέ, δεν χρειάζονται αυτά τα σχόλια. Ήταν θέμα χρόνου να βρει τον ρυθμό του. Αυτό που μου αρέσει ήταν η ανταγωνιστικότητά του. Κι απόψε ήταν εξαιρετικός»