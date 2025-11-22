Εξαιρετικά αμφίβολη η συμμετοχή του ΜακΚίσικ στο ματς με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό, με τον Αμερικανό γκαρντ να είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν της Παρί στο ΣΕΦ με 98-86, σε ένα ματς που απουσίασε ο Σακίλ ΜακΚίσικ λόγω του προβλήματος τραυματισμού που αντιμετωπίζει στον προσαγωγό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μάλιστα στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα με την Παρί, μίλησε για την κατάσταση του Αμερικανού γκαρντ, σημειώνοντας ότι πολύ δύσκολα θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τον Ερυθρό Αστέρα.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τους Σέρβους την Τετάρτη 26/11 στις 20:30 στο Βελιγράδι και όπως όλα δείχνουν δεν θα έχουν στην διάθεσή τους τον πολύπειρο γκαρντ.