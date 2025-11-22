Mπαρτζώκας: «Ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι πολύ απαιτητικός» - Τι είπε για την κριτική των media

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας του, στάθηκε στο πόσο απαιτητικός είναι ο κόσμος του Ολυμπιακό ενώ μίλησε και για την... κατακραυγή στα social media.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την πίεση που υπάρχει γύρω από την ομάδα: «Κάθε φορά που καλούμαι να απαντήσω σε αυτό δε θέλω να πω πέφτω σε ολισθήματα, αλλά γενικά ο κόσμος προσπαθεί να εκλάβει τα λόγια μου ο καθένας με τον τρόπο που θέλει. Εγώ θα πω αυτός ότι είναι ο Ολυμπιακός, αυτή είναι η πίεση. Είναι μία σειρά προσδοκιών που έχουμε δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια πηγαίνοντας στα Final Fours, παίρνοντας πάρα πολλούς τίτλους. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι απαιτητικός, αλλά πάντα ο κόσμος του Ολυμπιακού πάντα είναι απαιτητικός. Έτσι είναι πάντα. Από την άλλη, είναι και πολύ υποστηρικτικός. Είχαμε ένα ακόμη sold out σήμερα. Είναι θερμή η ατμόσφαιρα. Όπου παίζουμε έχουμε την υποστήριξη. Υπάρχουν ματς που θα παίζουμε καλά και ματς που δε θα παίζουμε, ας πούμε με το Μιλάνο»

«Ετέθη ένα ολόκληρο θέμα ποιος πήρε το τελευταίο σουτ, ενώ η κριτική που έπρεπε να γίνει -σε εμένα, όχι στην ομάδα, είναι ότι δεν παίξαμε καλά. Ήμαστε χάλια. Κάναμε ένα πολύ κακό παιχνίδι στο Μιλάνο. Κι αυτή η κριτική είναι σεβαστή κι έτσι πρέπει να είναι. Δεν παίξαμε καλά κι ήμαστε υπεύθυνοι όλοι κι ο προπονητής πρώτος. Αλλά μετά γίνεται μία σπέκουλα, αρχίζουν ‘ποιος έπρεπε να πάρει το ελεύθερο σουτ’, ‘γιατί παίζει αυτός έτσι’, ‘αυτά τα ζευγάρια στην πεντάδα δεν ταιριάζουν’. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ξέρω καλά που είμαι πολλά χρόνια στον πάγκο του Ολυμπιακό. Εγώ προσωπικά νιώθω καλά. Βεβαίως, ανακουφιστήκαμε από αυτή τη νίκη σήμερα. Επαναλαμβάνω, σκεφτείτε ότι η προηγούμενη ήττα στο Μιλάνο προήλθε μετά από τρεις συνεχόμενες νίκες και σήμερα ξανακερδίσαμε. Όπως είπατε, είμαστε ένα βαθμό από την κορυφή. Αλλά υπάρχει μία γενικευμένη θεωρία ότι ‘ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει κινήσεις’, ‘δε γίνεται αυτό’, ‘δε γίνεται το άλλο’, οπότε ΟΚ. Σου λέω εγώ έχω συνηθίσει. Νομίζω ότι γενικά ο κύκλος επηρεάζει τους παίκτες περισσότερο»

Για τον τύπο παίκτη που αναζητά ο Ολυμπιακός: «Γενικά δεν έχουμε την πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Εμείς θέλουμε έναν καλό παίκτη να πάρουμε. Τώρα αν είναι 35, 37, 28, 25 ή να είναι καλός σουτέρ ή να μην είναι καλός σουτέρ. Ψάχνουμε έναν καλό παίκτη. Σας λέω δεν υπάρχει αυτή την πολυτέλεια, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή παίκτης. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες. Νομίζω ότι έχουμε έναν κορμό παικτών που παίζουν πολλά χρόνια στην ομάδα κι έχουμε προσθέσει και κάνα δύο ακόμη που πιστεύουμε τα επόμενα χρόνια θα αποτελέσουν βασικό κορμό στην ομάδα του Ολυμπιακού. Αυτό που θέλουμε είναι μας δώσει κάποια χαρακτηριστικά συγκεκριμένα, όπως πραγματικά έδωσε ο ΜακΚόλουμ (σ.σ. Έρικ) και βοήθησε σημαντικά πέρυσι τη Φενέρ να πάρει τον τίτλο. Σε κάθε ομάδα, όμως, αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που καλείται αυτός ο παίκτης είναι διαφορετικό. Ο ΜακΚόλουμ ήταν πολύ καλός iso παίκτης πέρυσι και τους έδωσε pull up σημαντικά που τους ξεκόλλαγε στο σκορ. Λέμε ένα παράδειγμα έτσι. Σε εμάς μπορεί να ναι κάτι άλλο”.

Για τον Βεζένκοφ και το αν είναι επηρεασμένος: «Κι εγώ νομίζω φαίνεται ότι είναι γενικά επηρεασμένος. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θέλει μία διαχείριση. Από την άλλη, όταν έχεις social Media και προφανώς σίγουρα στα 1.000 μηνύματα που σου στέλνουν τα 990 μπορεί να είναι αποθεωτικά, προφανώς θα έχεις και 50 έτσι κι έτσι, θα έχεις και 50 που θα σε βρίζουν με το χειρότερο τρόπο. Το έχω δει σε όλους τους αναγνωρίσιμους ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία κα νομίζω παντού γίνεται. Μα, αυτή είναι η κατάσταση. Πώς να το σχολιάσω. Είναι μία λαίλαπα που δε μπορείς να την ελέγξεις αυτή τη στιγμή. Επηρεάζει τους πάντες. Νομίζω ότι γενικά στα πλαίσια αυτή τη στιγμή της εξέλιξης ενός παίκτη είναι και το πώς διαχειρίζεται τα αυτά τα πράγματα»