H Βαλένθια γλίτωσε στο φινάλε από τα... δόντια του Ερυθρού Αστέρα, πανηγυρίζοντας τη νίκη με 76-73, γκρεμίζοντας παράλληλα από την κορυφή τους Σέρβους.

Με «όπλο» τη άμυνα που υποχρέωσε τους Σέρβους σε 10 λάθη στο πρώτο ημίχρονο, η Βαλένθια πατούσε καλύτερα στο παρκέ και πήγε στα αποδυτήρια με διψήφια διαφορά (49-39) που ήταν και η μεγαλύτερη έως τότε.

Με την έναρξη του β΄ ημιχρόνου, οι -μέχρι χθες- πρωτοπόροι της Euroleague επέστρεψαν στις... εργοστασιακές ρυθμίσεις και με σερί 14-3 «εξαφάνισαν» τη διαφορά και πέρασαν μπροστά 53-52 στα μισά της 3ης περιόδου.

Ακολούθησε μάχη «πόντο-πόντο» μέχρι που με τρίποντο του Μπαντιό οι γηπεδούχοι πήραν «αέρα» πέντε πόντων 72-67, τρία λεπτά πριν απο το τέλος. Ο Αστέρας αντέδρασε και κατάφερε να οδηγήσει την έκβαση του ματς στη -δική του- τελευταία επίθεση. Όμως ο Κάλινιτς έκανε λάθος στην επαναφορά και η Βαλένθια έφυγε νικήτρια με 76-73.

Κορυφαίος της Βαλένθια ο Μπράνκου Μπαντιό με 16π. (3/4 τρίποντα) ενώ ακολούθησε ο Κάμερον Τέιλορ με 12π., 6ρ. Από τον Ερυθρό Αστέρα ο Μίλερ-Μάκινταϊρ πέτυχε 23π. με 5/9 τρίποντα ενώ μάζεψε και 8 ριμπάουντ.

Τα δεκάλεπτα: 26-26, 49-39, 60-60, 76-73

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