Ταμπελίνι: «Ο Ίφι έμεινε εκτός λόγω προβλήματος στην πλάτη»

Ο Φραντσέσκο Ταμπελίνι σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου μίλησε για την απουσία του Ναντίφ Ίφι σημειώνοντας πως ένας πόνος στην πλάτη τον άφησε εκτός.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Μετά από κακό δεύτερο δεκάλεπτο, καταφέραμε και επιστρέψαμε στο παιχνίδι με καλή ομαδική άμυνα. Πλησιάσαμε στους δυο πόντους, ωστόσο σε εκείνο το σημείο έγιναν λάθη τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, που οδήγησαν σε επιθετικά ριμπάουντ του Ολυμπιακού και οδήγησαν σε νέες κατοχές και πόντους. Αυτό ήταν το κλειδί για την αναμέτρηση, η διαφορά πήγε στους 10 πόντους και χάσαμε εύκολα»

Για την απουσία του Ιφί: «Ήταν ένας ξαφνικός πόνος στην πλάτη, τον ένιωσε στην τελευταία προπόνηση πριν ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Πιστέψαμε ότι θα μπορούσε να αγωνιστεί. Έκανε προπόνηση χθες μια μέρα πριν τον αγώνα, ωστόσο ένιωσε πάλι τον ίδιο πόνο και επειδή δεν ήταν φουλ έτοιμος. Με τον τρόπο που παίζουμε χρειαζόμαστε όλους τους παίκτες μας υγιείς»