Ομπράντοβιτς: «Να παίξουμε υπομονετικά, μην πέσουμε στην παγίδα των βιαστικών σουτ»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του πριν από την αναμέτρηση της Παρτιζάν κόντρα στη Φενέρμπαχτσε για την 12η αγωνιστική της Euroleague στάθηκε στα σημεία που θα κρίνουν το ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Παίζουμε εναντίον των πρωταθλητών Ευρώπης και αυτό από μόνο του λέει αρκετά για την πρόκληση που έχουμε μπροστά μας. Έχουν χτίσει την ομάδα φέτος για να ανταγωνίζονται για τους υψηλότερους στόχους και, παρόλο που δεν ξεκίνησαν τη σεζόν όπως ήθελαν, γίνονται όλο και καλύτεροι.

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του παιχνιδιού τους είναι ότι είναι η καλύτερη αμυντική ομάδα στην Euroleague. Ο λόγος γι' αυτό έγκειται στο γεγονός ότι οι παίκτες της περιφέρειας είναι ψηλοί και μπορούν να υποστηρίξουν τους εσωτερικούς παίκτες τους. Αυτά είναι μερικά από τα πράγματα για τα οποία έχουμε προετοιμαστεί όλη την εβδομάδα.

Θα πρέπει να παίξουμε υπομονετικά, να αποφύγουμε να πέσουμε στην παγίδα των βιαστικών σουτ και να βρούμε καλύτερες λύσεις ενάντια στις αμυντικές τους προσαρμογές. Ελπίζω να φτάσουμε στο επίπεδο που απαιτείται για να παίξουμε ένα καλό παιχνίδι».