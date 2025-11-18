Τα αποτελέσματα του NBA: Ήττα για τους Μπακς αλλά ανησυχία για τον Γιάννη

Από τα αποτελέσματα που ξεχώρισαν ήταν το τεράστιο διπλό που πήραν οι Σικάγο Μπουλς στην έδρα των Ντένβερ Νάγκετς, αλλά και η νίκη των Μαϊάμι Χιτ απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
Κλίβελαντ Καβαλίερς - Μιλγουόκι Μπακς 118-106
Ντιτρόιτ Πίστονς - Ιντιάνα Πέισερς 127-112
Φιλαδέλφεια 76ερς - Λος Άντζελες Κλίπερς 110-108
Νιου Ορλίνς Πέλικανς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 109-126
Μαϊάμι Χιτ - Νιου Γιορκ Νικς 115-113
Τορόντο Ράπτορς - Σάρλοτ Χόρνετς 110-108
Μινεσότα Τίμπεργουλβς - Ντάλας Μάβερικς 120-96
Ντένβερ Νάγκετς - Σικάγο Μπουλς 127-130