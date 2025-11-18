Μεγάλη νίκη των Χιτ κόντρα στους Νικς - Οι Θάντερ διέλυσαν τους Πέλικανς

Οι Μαϊάμι Χιτ πανηγύρισαν μεγάλη νίκη απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς (115-113), ενώ οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, έκαναν περίπατο απέναντι στους Νιου Ορλίνς Πέλικανς (126-109).

Στο Μαϊάμι, οι Χιτ υποδέχθηκαν τους Νικς, με τους γηπεδούχους, να ελέγχουν την αναμέτρηση φτάνοντας σε ένα μεγάλο αποτέλεσμα απέναντι σε μια από τις ισχυρές ομάδες της ανατολικής περιφέρειας.

Ο Καλέλ Ουέρ με 16 πόντους, 14 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Καρλ-Άντονι Τάουνς να ξεχωρίζει για τους Νικς, έχοντας 22 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Στη Νέα Ορλεάνη, οι Πέλικανς υποδέχθηκαν τους Θάντερ, με τους πρωταθλητές του NBA να κάνουν άνετο πέρασμα από την έδρα των «Πελεκάνων», πανηγυρίζοντας ακόμη μια επιβλητική νίκη την φετινή σεζόν.

Ο Τσετ Χόλμγκρεν με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής των Θάντερ, με τον rookie Τζερεμάια Φίαρς, να ξεχωρίζει για τους Πέλικανς έχοντας 24 πόντους.

