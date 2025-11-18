Οι ασταμάτητοι Πίστονς «πάτησαν» τους Πέισερς

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς δεν αφήνουν το πόδι από το γκάζι, πανηγυρίζοντας ακόμη μια νίκη την φετινή σεζόν, αυτή τη φορά απέναντι στους Ιντιάνα Πέισερς με 127-112.

Τα «Πιστόνια» επέβαλλαν από την αρχή τον ρυθμό τους και έφτασαν με άνεση στη νίκη, κάτι που τους επέτρεψε να κάνουν και διαχείριση του ρόστερ τους στο τέταρτο δωδεκάλεπτο.

Έτσι, οι Πίστονς πανηγύρισαν την 10η νίκη τους την φετινή σεζόν, έχοντας πλέον ρεκόρ 10-2 και βρίσκονται στην κορυφή της ανατολικής περιφέρειας, ενώ οι Πέισερς έπεσαν στο 1-13.

Ο Τζέιλεν Ντούρεν με 31 πόντους, 15 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους νικητές, με τον Πασκάλ Σιάκαμ να ξεχωρίζει για τους Πέισερς έχοντας 29 πόντους, και 7 ριμπάουντ