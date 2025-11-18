Μεγάλη επιστροφή για τους Σίξερς: Ετοιμοπόλεμος ο Πολ Τζορτζ

Ο φόργουορντ των Φιλαδέλφεια 76ερς, θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του για τη φετινή σεζόν, απέναντι στην πρώην ομάδα του, Λος Άντζελες Κλίπερς.

Ο εννέα φορές All-Star έχει χάσει τις πρώτες 12 αναμετρήσεις, καθώς βρισκόταν στο στάδιο της αποθεραπείας από επέμβαση στο αριστερό γόνατο κατά τη διάρκεια της offseason.

Ο 35χρονος περιορίστηκε σε 41 αναμετρήσεις τη σεζόν 2024-25, στην πρώτη χρονιά του τετραετούς συμβολαίου του αξίας 212 εκατομμυρίων δολαρίων που υπέγραψε με τους Σίξερς τον Ιούλιο του 2024.

Μέχρι τον τραυματισμό του τον Μάρτιο, είχε μέσο όρο 16,2 πόντους και 5,3 ριμπάουντ ανά παιχνίδι, όταν η σεζόν του ολοκληρώθηκε λόγω τραυματισμών στο αριστερό γόνατο και στους αριστερούς προσαγωγούς.