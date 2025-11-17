Πήρε την ματσάρα δια χειρός Μπλέικνεϊ η Χάποελ κόντρα στην Μακάμπι

Σε ένα κατάμεστο κλειστό με οπαδούς και των δυο ομάδων, η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε την «ευρωλιγκάτη» ματσάρα, κερδίζοντας την Μακάμπι με 85-80 για την 6η αγωνιστική του Ισραηλινού πρωταθλήματος.
Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη με τη νίκη παρέμεινε αήττητο και μόνο στην κορυφή, την ώρα που η ομάδα του «λαού» γνώρισε την πρώτη της ήττα και έπσε στην 2η θέση.
Για τους νικητές ο Αντόνιο Μπλέικνεϊ ήταν αυτός που μίλησε στο φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ με ένα καθοριστικο σουτ στο φινάλε «καθάρισε» ουσιαστικά τη νίκη μετρώντας 19 πόντους με 5/10τρ., με τον Τζόναθαν Μότλεϊ να είναι πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπράιαντ με 16 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Ρομάν Σόρκιν κυριάρχησε στην ρακέτα με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Ταμίρ Μπλατ να συμπληρώνει 14 πόντους με 7 ασίστ.