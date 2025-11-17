Πήρε την ματσάρα δια χειρός Μπλέικνεϊ η Χάποελ κόντρα στην Μακάμπι

Ο Αντόνιο Μπλέικνεϊ μίλησε στο τέλος: Η Χάποελ πήρε το «ευρωλιγκάτο» ντέρμπι του Ισραηλινού πρωταθλήματος, κέρδισε την Μακάμπι με 85-80 σε ένα κατάμεστο γήπεδο με οπαδούς και των δυο ομάδων, με τον Αμερικανό γκαρντ να μετρά 19 πόντους και ένα καθοριστικό σουτ στο φινάλε

Σε ένα κατάμεστο κλειστό με οπαδούς και των δυο ομάδων, η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε την «ευρωλιγκάτη» ματσάρα, κερδίζοντας την Μακάμπι με 85-80 για την 6η αγωνιστική του Ισραηλινού πρωταθλήματος.

Το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη με τη νίκη παρέμεινε αήττητο και μόνο στην κορυφή, την ώρα που η ομάδα του «λαού» γνώρισε την πρώτη της ήττα και έπσε στην 2η θέση.

Για τους νικητές ο Αντόνιο Μπλέικνεϊ ήταν αυτός που μίλησε στο φινάλε. Ο Αμερικανός γκαρντ με ένα καθοριστικο σουτ στο φινάλε «καθάρισε» ουσιαστικά τη νίκη μετρώντας 19 πόντους με 5/10τρ., με τον Τζόναθαν Μότλεϊ να είναι πρώτος σκόρερ με 20 πόντους. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Μπράιαντ με 16 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Ρομάν Σόρκιν κυριάρχησε στην ρακέτα με 26 πόντους και 4 ριμπάουντ, με τον Ταμίρ Μπλατ να συμπληρώνει 14 πόντους με 7 ασίστ.