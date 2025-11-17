Κριμίλη: «Πολύ καλή η ψυχολογία μας, να μη δώσουμε εύκολα σουτ»

Η γκαρντ της Εθνικής Γυναικών, Ιωάννα Κριμίλη, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Woman to woman» του EOK WebRadio και μίλησε ενόψει του αυριανού (18/11) εκτός έδρας αγώνα με τη Δανία, που θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2027.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το παιχνίδι με τη Δανία: «Πάμε για να “χτυπήσουμε” τη νίκη. Η ψυχολογία μας είναι πολύ καλή. Το scouting που κάνουμε και μας έχουν δώσει οι προπονητές θα μας βοηθήσει να μπούμε καλύτερα. Ειδικά στην άμυνα πρέπει να είμαστε πιο καλοί και πιο βελτιωμένοι αυτήν τη φορά. Είμαστε πολύ ενθουσιασμένες για αυτό το ματς».

Για το αν σκέφτεται ακόμα την ήττα απ’ την Κροατία: «Έχει περάσει απ’ το μυαλό μου, αλλά αυτό είναι στο παρελθόν. Κοιτάζω περισσότερο το ματς με τη Δανία και πώς μπορούμε να πάρουμε τη νίκη αύριο».

Για το τι πρέπει να κάνει η Εθνική για να νικήσει: «Να μείνουμε ενωμένες για 40 λεπτά, να παίξουμε ωραίο μπάσκετ. Όσον αφορά την άμυνα, πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένες, να μην αφήσουμε εύκολα σουτ. Αν παίξουμε σωστά σε άμυνα και επίθεση, θα έρθει η νίκη».

Για το πώς βιώνει την παρουσία της στην Εθνική Γυναικών από το καλοκαίρι: «Είναι μια πολύ ωραία εμπειρία. Το κλίμα που υπάρχει με τα κορίτσια με έχει βοηθήσει από το καλοκαίρι να εγκλιματιστώ. Είναι πολύ μεγάλη τιμή, η μεγαλύτερη για έναν αθλητή. Νιώθω ευγνώμων που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι εδώ».

Για το με τι θα ήταν ευχαριστημένη στο τέλος των «παραθύρων» σε προσωπικό επίπεδο: «Να έχω δώσει τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα, να βοηθήσω όπως μπορώ σε ό,τι μπορώ και με την ενέργεια μου να νιώσω ότι έδωσα το 100%».