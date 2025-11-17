Εκτός εαυτού ο Μάικ Τζέιμς: Αποβλήθηκε... όρμησε στον διαιτητή και τον «έκραξε» στα social media (vid)

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε εκτός εαυτού στην αναμέτρηση της Μονακό με την ΛεΜάν, με τον Αμερικανό άσο να αποβάλεται από τους διαιτητές μετά από ένα φάουλ που δεν του δόθηκε.

Εκτός εαυτού βγήκε ο Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση της Μονακό με την ΛεΜάν. Ο Αμερικανός άσος διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ που δεν του δόθηκε, με τον διαιτητή να τον τιμωρεί με τεχνική ποινή.

Ο πολύπειρος γκαρντ ωστόσο δεν σταμάτησε να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με δεύτερη τεχνική ποινή και να... ορμήσει έπειτα στον διαιτητή.

Οι συμπαίκτες του τον συγκράτησαν, ωστόσο ο Μάικ Τζέιμς έδειξε την αντίδραση του μέσω των social media. «Αντιαθλητικό! Αλλά αν τραυματιστώ, τότε τι;», έγραψε αρχικά στο Twitter και συνέχισε: «Με τόσες κλεψιές και πάλι έχασαν», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Μονακό έφυγε νικήτρια και παραμένει μόνη πρώτη στη γαλλική λίγκα.

