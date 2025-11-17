Εκτός εαυτού ο Μάικ Τζέιμς: Αποβλήθηκε... όρμησε στον διαιτητή και τον «έκραξε» στα social media (vid)

Εκτός εαυτού βγήκε ο Μάικ Τζέιμς στην αναμέτρηση της Μονακό με την ΛεΜάν. Ο Αμερικανός άσος διαμαρτυρήθηκε για ένα φάουλ που δεν του δόθηκε, με τον διαιτητή να τον τιμωρεί με τεχνική ποινή.
Ο πολύπειρος γκαρντ ωστόσο δεν σταμάτησε να διαμαρτύρεται, με αποτέλεσμα να χρεωθεί με δεύτερη τεχνική ποινή και να... ορμήσει έπειτα στον διαιτητή.
Οι συμπαίκτες του τον συγκράτησαν, ωστόσο ο Μάικ Τζέιμς έδειξε την αντίδραση του μέσω των social media. «Αντιαθλητικό! Αλλά αν τραυματιστώ, τότε τι;», έγραψε αρχικά στο Twitter και συνέχισε: «Με τόσες κλεψιές και πάλι έχασαν», αναφερόμενος στο γεγονός ότι η Μονακό έφυγε νικήτρια και παραμένει μόνη πρώτη στη γαλλική λίγκα.
With Monaco up 86–75, Mike James didn’t get a foul call, snapped at the ref and had to be held back by teammates 😳
He was eventually ejected.
UNSPORTSMANLIKE!!!!!!— Mike James (@TheNatural_05) November 16, 2025
But if i get hurt then what?