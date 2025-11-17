Ερυθρός Αστέρας: Ο Μπολομπόι επιστρέφει στις αρχές του 2026

Ο Τζοέλ Μπολομπόι αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ στις αρχές του νέου έτους, για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα.

Ο Αμερικανός σέντερ έκανε «θραύση» την περσινή σεζόν, μέχρι να τραυματιστεί στο πόδι τον Μάρτιο και να περάσει την πόρτα του χειρουργείου τον Μάιο. Από τότε ο έμπειρος παίκτης βρίσκεται στα «πιτς» και πλέον φαίνεται πως η αποθεραπεία του έχει μπει στην τελική ευθεία.

Όπως σημειώνουν στη Σερβία, ο άλλοτε ψηλός του Ολυμπιακού νιώθει καλύτερα μέρα με τη μέρα, ωστόσο δεν υπάρχει ακριβής ημερομηνία για την επιστροφή του.

Αυτό που έγινε γνωστό, πάντως, είναι ότι ο Σάσα Ομπράντοβιτς θα μπορεί να τον υπολογίζει από τις αρχές του 2026.