Gen A Stars: Ένα ακόμη τριήμερο γεμάτο μπάσκετ

Τα κλειστά γυμναστήρια του Μίλωνα («Κροίσος Πέρσης»), του ΣΕΦ, της Γέφυρας και των Πεύκων θα φιλοξενήσουν τους αγώνες της 4ης, 5ης και 6ης αγωνιστικής του Gen A Stars U16, το τριήμερο 21-23 Νοεμβρίου.
Το πρόγραμμα
21.11 – 4η αγωνιστική
Κροίσος Πέρσης 20.30 Μίλων-Περιστέρι
Γέφυρας 15.30 Άρης-Εκπ. Πλάτων
Πεύκων 19.30 Μαχητές Πειραματικό-Προμηθέας Π.
22.11 – 5η αγωνιστική
ΣΕΦ (αίθ. 5) 20.00 Ολυμπιακός-Μίλων
Γέφυρας 16.00 Εκπ. Πλάτων-ΔΕΚΑ
Πεύκων 14.00 Προμηθέας Π.-Αστέρας Καβάλας
23.11 – 6η αγωνιστική
ΣΕΦ (αίθ. 5) 16.00 Ολυμπιακός-Περιστέρι
Γέφυρας 17.00 Άρης-ΔΕΚΑ
Πεύκων 11.00 Μαχητές Πειραματικό-Αστέρας Καβάλας